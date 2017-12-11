Эксперты рассказали о ставке ниже 25 тыс. руб. у половины врачей

Источник: РИА "Новости"

Врачебный минимум

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и фонд мониторинга медицинских услуг «Здоровье» провели опрос 7,3 тыс. врачей в 85 регионах России. Медики выбирали диапазон, в который укладывался их заработок на одну ставку: до 15 тыс. руб., от 15 тыс. до 20 тыс. руб. и так далее. Чтобы получить такие деньги​, медику необходимо работать примерно 39 часов в неделю — именно столько составляет максимальная ставка врача согласно Трудовому кодексу.

Из 59,4% врачей, которые получают меньше 25 тыс. руб., 21,4% респондентов признались, что уровень их дохода на одну ставку составляет меньше 15 тыс. руб. Еще 21,7% получают от 15 тыс. до 20 тыс. руб., и оставшиеся 16,3% — от 20 тыс. до 25 тыс.

От 25 тыс. до 30 тыс. руб. получают 10,8% врачей. От 30 тыс. до 35 тыс. — 8,5%. Еще 12,9% медиков получают от 35 тыс. до 50 тыс. и только 8,4% получают больше 50 тыс. руб.

«Здоровье» и ОНФ провели опрос с помощью мобильного приложения «Справочник врача», в котором зарегистрированы более 300 тыс. медработников. Помимо информации о зарплате врачи сообщали, вырос ли их доход за 2017 год, на сколько ставок они работают и задерживают ли им выплаты.

«Уйти в сапожники»

Согласно данным Росстата за январь—сентябрь 2017 года, средняя зарплата российских врачей была на уровне 53,1 тыс. руб., что составляет 157% от средней по региону.

Расхождение между результатами опроса и официальными данными — «огромное», отмечает член центрального штаба ОНФ, директор «Здоровья» Эдуард Гаврилов.

Он предположил, что разница с официальной статистикой связана с высоким коэффициентом совместительства среди медработников. По данным опроса, 42% врачей работают на одну ставку, 20% — на полторы и 11% — две.

Для врачей уже привычна ситуация, когда они должны работать больше, чем на ставку, прокомментировал РБК сопредседатель Гильдии защитников медицинских работников, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин юрфака РГСУ Виктор Колкутин.

«Врача загнали в ситуацию, когда он вынужден перерабатывать. Многие мои знакомые медики говорят, что еще год-два в таком режиме — и они уйдут куда угодно, хоть в сапожники», — рассказал он.

В Росстате РБК заявили, что ведомство подсчитывает заработки врачей с учетом подоходного налога — дополнительных 13%. Люди склонны занижать свои доходы при опросах, предупредили в ведомстве.

В пресс-службе министерства здравоохранения пообещали «тщательно» изучить исследование ОНФ, когда оно к ним поступит. В ведомстве не стали оспаривать данные по ставкам, уточнив, что регионы, с учетом рекомендаций Минздрава, ведут работу по увеличению доли выплат по окладам (ставкам) в структуре заработной платы до 55−60% (остальная часть — это премии, региональные и квалификационные надбавки и т. д. ). При этом, с 2014 по 2016 год коэффициент совместительства у врача снизился с 1,46 до 1,4 соответственно.

Темпы роста​

За 2017 год зарплата выросла у 17% врачей, также посчитали ОНФ и «Здоровье». У 63% ставка осталась такой же и у 20% — снизилась.

По планам правительства на 2017 год заработная плата медиков должна была вырасти 1 октября — до 180% от средней по региону. С 2018 года, согласно майским указам президента Владимира Путина, подписанным в 2012 году, врачи должны получать 200% от средней зарплаты по региону.

Зарплата врача формируется из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и доплат регионов. Из пояснительной записки к проекту бюджета ФОМС стало известно, что ФОМС не хватает 266 млрд руб. на повышение зарплат бюджетникам в сфере здравоохранения.

У регионов также проблемы с финансированием зарплат бюджетников.

Например, Карелия публично признала нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам. В пресс-службе Минздрава РБК сообщили, что в целом ведомству удается выдерживать темп, заданный правительством и президентом. Исключение — 2016 год. Тогда планировалось повысить среднюю зарплату на 159,6% от средней по региону, а по факту получилось до 155,3%, уточнили в министерстве. Причина — увеличение фактической средней заработной платы в регионах.

Авторы опроса попросили медработников сообщить о сроках выплаты зарплат. О задержке зарплат на срок более месяца рассказали 5% опрошенных, еще 11% отметили, что им недоплатили за месяц. ​