Эксперты рассказали о ставке ниже 25 тыс. руб. у половины врачей
Почти у 60% врачей одна ставка составляет менее 25 тыс. руб., следует из опроса медиков фондом «Здоровье» и ОНФ. Еще 10,8% получают от 25 тыс. до 30 тыс. руб.
Почти у 60% врачей одна ставка составляет менее 25 тыс. руб., следует из опроса медиков фондом «Здоровье» и ОНФ. Еще 10,8% получают от 25 тыс. до 30 тыс. руб.
Врачебный минимум
Общероссийский народный фронт (ОНФ) и фонд мониторинга медицинских услуг «Здоровье» провели опрос 7,3 тыс. врачей в 85 регионах России. Медики выбирали диапазон, в который укладывался их заработок на одну ставку: до 15 тыс. руб., от 15 тыс. до 20 тыс. руб. и так далее. Чтобы получить такие деньги, медику необходимо работать примерно 39 часов в неделю — именно столько составляет максимальная ставка врача согласно Трудовому кодексу.
От 25 тыс. до 30 тыс. руб. получают 10,8% врачей. От 30 тыс. до 35 тыс. — 8,5%. Еще 12,9% медиков получают от 35 тыс. до 50 тыс. и только 8,4% получают больше 50 тыс. руб.
«Здоровье» и ОНФ провели опрос с помощью мобильного приложения «Справочник врача», в котором зарегистрированы более 300 тыс. медработников. Помимо информации о зарплате врачи сообщали, вырос ли их доход за 2017 год, на сколько ставок они работают и задерживают ли им выплаты.
«Уйти в сапожники»
Согласно данным Росстата за январь—сентябрь 2017 года, средняя зарплата российских врачей была на уровне 53,1 тыс. руб., что составляет 157% от средней по региону.
Расхождение между результатами опроса и официальными данными — «огромное», отмечает член центрального штаба ОНФ, директор «Здоровья» Эдуард Гаврилов.
Для врачей уже привычна ситуация, когда они должны работать больше, чем на ставку, прокомментировал РБК сопредседатель Гильдии защитников медицинских работников, профессор кафедры
В Росстате РБК заявили, что ведомство подсчитывает заработки врачей с учетом подоходного налога — дополнительных 13%. Люди склонны занижать свои доходы при опросах, предупредили в ведомстве.
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Темпы роста
За 2017 год зарплата выросла у 17% врачей, также посчитали ОНФ и «Здоровье». У 63% ставка осталась такой же и у 20% — снизилась.
Зарплата врача формируется из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и доплат регионов. Из пояснительной записки к проекту бюджета ФОМС стало известно, что ФОМС не хватает 266 млрд руб. на повышение зарплат бюджетникам в сфере здравоохранения.
Например, Карелия публично признала нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам. В
Авторы опроса попросили медработников сообщить о сроках выплаты зарплат. О задержке зарплат на срок более месяца рассказали 5% опрошенных, еще 11% отметили, что им недоплатили за месяц.