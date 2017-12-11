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09:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Ольхонского района собирают подписи против закрытия турбаз по искам прокуратуры

Жители Ольхонского района собирают подписи против закрытия турбаз по судебным искам прокуратуры Иркутской области.

Источник: Reuters

Об этом 11 декабря 2017 года сообщила руководитель ООО «Душа Байкала» Надежда Николаева на своей странице в Фейсбуке. По её словам, малый туристический бизнес в Ольхонском районе оказался вне закона, его деятельность полностью заблокирована.

Напомним, прокуратура провела массовую проверку турбаз на острове Ольхон и на побережье Малого Моря, в популярных у туристов местах на Байкале, по итогам которой подала иски в суд.

«Прокуратурой предъявляются требования: о признании отсутствующим права собственности на земельные участки под объектами рекреации; о сносе туристических баз; о взыскании экологического ущерба; о прекращении деятельности туристических баз; о признании незаконными решений о переводе земель в земли рекреации», — говорится в обращении местных жителей.

«Всем управляет прокуратура, местные жители брошены на произвол судьбы, нет никакой внятной политики правительства! Муниципальные власти тоже все время в судах, отбиваются от прокуратуры, — говорит Надежда Николаева. — Здесь нужна гибкая политика, что бы учесть и интересы местных жителей и устранить нарушения, например застройка Шаманского леса. Это кощунство. Но сейчас Шаманский лес стал поводом, чтобы закручивать гайки для всех! У меня дом на Ольхоне. Он достался мне в наследство от бабушки. Она купила его 70 лет назад и что сейчас мне кто-то скажет, что он мне не принадлежит? И так все местные жители. Они будут бороться за свою родину. И выйдут на улицы, если надо! Предпринимателей кошмарят в прямом смысле. Деревянные туалеты запрещены». Местные жители говорят, что закрылся полигон жидких бытовых отходов, которым пользовались ольхонские и маломорские турбазы, сейчас отходы из выгребных ям предлагается вести за пределы района, очень далеко.

Ранее прокуратура Ольхонского района сообщила, что установлены многочисленные факты загрязнения окружающей среды туристическими базами, расположенными на побережье Байкала. Общий ущерб, нанесенный уникальной экосистеме, надзорное ведомство оценило в сумму более 17 млн рублей.

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