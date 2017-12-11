Жители Ольхонского района собирают подписи против закрытия турбаз по искам прокуратуры

«Всем управляет прокуратура, местные жители брошены на произвол судьбы, нет никакой внятной политики правительства! Муниципальные власти тоже все время в судах, отбиваются от прокуратуры, — говорит Надежда Николаева. — Здесь нужна гибкая политика, что бы учесть и интересы местных жителей и устранить нарушения, например застройка Шаманского леса. Это кощунство. Но сейчас Шаманский лес стал поводом, чтобы закручивать гайки для всех! У меня дом на Ольхоне. Он достался мне в наследство от бабушки. Она купила его 70 лет назад и что сейчас мне кто-то скажет, что он мне не принадлежит? И так все местные жители. Они будут бороться за свою родину. И выйдут на улицы, если надо! Предпринимателей кошмарят в прямом смысле. Деревянные туалеты запрещены». Местные жители говорят, что закрылся полигон жидких бытовых отходов, которым пользовались ольхонские и маломорские турбазы, сейчас отходы из выгребных ям предлагается вести за пределы района, очень далеко.