Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
На лице американца выросли грибы
После инцидента с самолетом посла России вызвал МИД Финляндии
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
Алиса Фрейндлих принимает поздравления с 83-летием
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
WADA ответит за отстранение России от Олимпийских Игр 2018 — СМИ
Алексей Пушков: Олимпийские игры висят на волоске
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018 «трещит по швам» — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
Горбачёв высказался о решении Путина баллотироваться в президенты
Крым платит ипотекой за побег из Украины
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Суперлуние-2017
08:29 (мск), источник: Newslab.ru

На обновление ЖКХ Красноярского края направили более 800 млн рублей

Эти средства потратили на ремонт сетей, котельных водозаборов и строительство коммунальных объектов.

Источник: Reuters

В 2017 году на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края затратили 835,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе министерства строительства ЖКХ.

Для подготовки к отопительному сезону в 57 территориях региона капитально отремонтировали 44 км инженерных сетей, 27 котельных, 19 водозаборов, 24 водонапорных башен и других объектов коммунального хозяйства. Общая сумма субсидий краевого бюджета на эти цели составила 500 млн рублей.

На строительство и проектирование 12 коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения выделили 335,6 млн рублей. В текущем году завершилось строительство водозаборных сооружений в Игарке, модульной котельной в селе Дзержинском Дзержинского района, модульных очистных сооружений канализации в поселке Шапкино Енисейского района.

Завершается строительство модульной котельной в селе Запасной Имбеж Партизанского района, готовы проекты очистных сооружений в поселке Березовка Березовского района, селе Тасеево Тасеевского района и посёлке Балахта Балахтинского района, котельной в селе Тесь Минусинского района.

В настоящее время проводятся конкурсы на строительство котельной в селе Тесь Минусинского района и очистных сооружений в поселке Березовка Березовского района с приобретением технологического оборудования (плановое завершение работ в 2018 году). Завершается проектирование очистных сооружений в поселке Ильичево Шушенского района.

В рамках краевой подпрограммы «Чистая вода» построены водозаборные сооружения в селе Абалаково Енисейского района и водозаборные сооружения в селе Горошиха Туруханского района, также идет строительство станции второго подъема с установкой комплекса очистки воды для села Хатанга Таймырского района.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Красноярске открылся магазин высококачественной одежды из Беларуси
Красноярцам пообещали небольшое потепление
СМИ: Кремль решил превратить выборы президента в праздник
«Спартак» разгромил ЦСКА в матче РФПЛ
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Роспотребнадзор предложил маркировать вредные продукты
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Минфин предложил ввести новые требования к винным этикеткам
Варшава прокомментировала подрыв польского автобуса на Украине
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь