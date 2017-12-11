Ледяной городок у ледокола Ангара откроется 23 декабря

Традиционная зимняя развлекательная площадка на акватории водохранилища у ледокола Ангара откроется для иркутян 23 декабря в 14.00.

В этом году вход в городок «Хрустальная сказка» станет свободным на весь сезон. Как сообщают организаторы, платными в городке будут только аттракционы. Сам городок будет обновлен.