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08:32 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ледяной городок у ледокола Ангара откроется 23 декабря

Вход в городок будет свободным весь сезон.

Традиционная зимняя развлекательная площадка на акватории водохранилища у ледокола Ангара откроется для иркутян 23 декабря в 14.00.

В этом году вход в городок «Хрустальная сказка» станет свободным на весь сезон. Как сообщают организаторы, платными в городке будут только аттракционы. Сам городок будет обновлен.

В честь открытия в городке проведут праздничные мероприятия и розыгрыши. За новостями можно следить в группе «Хрустальной сказки».

Напомним, главная новогодняя площадь откроется в сквере Кирова 24 декабря.

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