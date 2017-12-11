Ледяной городок у ледокола Ангара откроется 23 декабря
Вход в городок будет свободным весь сезон.
Вход в городок будет свободным весь сезон.
Традиционная зимняя развлекательная площадка на акватории водохранилища у ледокола Ангара откроется для иркутян 23 декабря в 14.00.
В этом году вход в городок «Хрустальная сказка» станет свободным на весь сезон. Как сообщают организаторы, платными в городке будут только аттракционы. Сам городок будет обновлен.
В честь открытия в городке проведут праздничные мероприятия и розыгрыши. За новостями можно следить в группе «Хрустальной сказки».
Напомним, главная новогодняя площадь откроется в сквере Кирова 24 декабря.