Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
БЖРК «Баргузин» отправляется на запасные пути — СМИ
Решение МОК отстранить РФ от ОИ трещит по швам
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Мама Джастина Бибера рассказала о своем отношении к Селене Гомес
Решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018 «трещит по швам» — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Суперлуние-2017
08:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровчане «бомбардировали» пряжей деревья, несмотря на крепкие дальневосточные морозы

На выходных на городской набережной состоялась акция «Пряжа на пляже».

Хабаровск, 11 декабря, AmurMedia.

Хабаровские рукодельницы, вооружившись вязанными полотнами, активно занялись «бомбардировкой пряжей». В день проведения теплой акции столбик термометра опустился ниже отметки -20°C, но крепкие дальневосточные морозы не испугали инициаторов проведения мероприятия, сообщили ИА AmurMedia в КГУП «Недвижимость».

Уже через несколько часов набережная заиграла яркими красками. Пестрое вязанное граффити оригинально разбавило ледяной зимний пейзаж. Яркие шерстяные полотна появились на деревьях, скульптурах, фонарях и скамейках.

Эта полезная акция проходит на набережной уже во второй раз. В этом году число ее участников заметно увеличилось. Среди мастериц неравнодушные горожане, которые желают сделать город уютнее и красивее. Вязать шарфики для деревьев рукодельницы начали несколько недель назад. Параллельно шел сбор вязаных вещей. Хабаровчане приносили яркую пряжу, теплые вещи в пункт приема, который работает по адресу улица Ленина, 49.

Из собранных вещей не все пошли на утепление деревьев. Больше пятидесяти кофт, шапок и шарфов в хорошем состоянии были переданы в благотворительные организации. А около 70 вещей и лоскутков направили непосредственно на украшение парковой зоны набережной. В итоге семь сосен были укутаны в шерстяные полотна, еще пять деревьев будут «бомбардированы яркой пряжей» в ближайшее время.

Акция «Пряжа на пляже» продлится весь зимний период. «Ввязаться» в нее может каждый желающий. Если у вас есть в гардеробе ненужные вязаные вещи, вы их можете передать рукодельницам, которые свяжут из них зимние наряды для набережной.

В день проведения акции пока мастерицы украшали деревья, маленькие хабаровчане принимали участие в зимних конкурсах, которые проходили на катке. Всем победителям были вручены подарочные сертификаты на посещение детского центра «Радуга».

В субботу вечером в зимнем небе набережной прошла демонстрация пиротехнических изделий. Зимние вязанные наряды сосен оригинально заиграли в свете разноцветных салютов. Такой предновогодний подарок сделали хабаровчанам представители студии ООО «Пироэффект».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Хабаровчане «бомбардировали» пряжей деревья, несмотря на крепкие дальневосточные морозы
Новогодний марафон в Хабаровске: в гости к Деду Морозу, подарки, танцы, обнимашки
СМИ: Кремль решил превратить выборы президента в праздник
«Спартак» разгромил ЦСКА в матче РФПЛ
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Роспотребнадзор предложил маркировать вредные продукты
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Минфин предложил ввести новые требования к винным этикеткам
Варшава прокомментировала подрыв польского автобуса на Украине
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь