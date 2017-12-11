Хабаровчане «бомбардировали» пряжей деревья, несмотря на крепкие дальневосточные морозы
На выходных на городской набережной состоялась акция «Пряжа на пляже».
На выходных на городской набережной состоялась акция «Пряжа на пляже».
Хабаровск, 11 декабря, AmurMedia.
Хабаровские рукодельницы, вооружившись вязанными полотнами, активно занялись «бомбардировкой пряжей». В день проведения теплой акции столбик термометра опустился ниже отметки -20°C, но крепкие дальневосточные морозы не испугали инициаторов проведения мероприятия, сообщили ИА AmurMedia в КГУП «Недвижимость».
Уже через несколько часов набережная заиграла яркими красками. Пестрое вязанное граффити оригинально разбавило ледяной зимний пейзаж. Яркие шерстяные полотна появились на деревьях, скульптурах, фонарях и скамейках.
Эта полезная акция проходит на набережной уже во второй раз. В этом году число ее участников заметно увеличилось. Среди мастериц неравнодушные горожане, которые желают сделать город уютнее и красивее. Вязать шарфики для деревьев рукодельницы начали несколько недель назад. Параллельно шел сбор вязаных вещей. Хабаровчане приносили яркую пряжу, теплые вещи в пункт приема, который работает по адресу улица Ленина, 49.
Акция «Пряжа на пляже» продлится весь зимний период. «Ввязаться» в нее может каждый желающий. Если у вас есть в гардеробе ненужные вязаные вещи, вы их можете передать рукодельницам, которые свяжут из них зимние наряды для набережной.
В день проведения акции пока мастерицы украшали деревья, маленькие хабаровчане принимали участие в зимних конкурсах, которые проходили на катке. Всем победителям были вручены подарочные сертификаты на посещение детского центра «Радуга».
В субботу вечером в зимнем небе набережной прошла демонстрация пиротехнических изделий. Зимние вязанные наряды сосен оригинально заиграли в свете разноцветных салютов. Такой предновогодний подарок сделали хабаровчанам представители студии ООО «Пироэффект».