Хабаровчане «бомбардировали» пряжей деревья, несмотря на крепкие дальневосточные морозы

Хабаровск, 11 декабря, AmurMedia.

Хабаровские рукодельницы, вооружившись вязанными полотнами, активно занялись «бомбардировкой пряжей». В день проведения теплой акции столбик термометра опустился ниже отметки -20°C, но крепкие дальневосточные морозы не испугали инициаторов проведения мероприятия, сообщили ИА AmurMedia в КГУП «Недвижимость».

Уже через несколько часов набережная заиграла яркими красками. Пестрое вязанное граффити оригинально разбавило ледяной зимний пейзаж. Яркие шерстяные полотна появились на деревьях, скульптурах, фонарях и скамейках.

Эта полезная акция проходит на набережной уже во второй раз. В этом году число ее участников заметно увеличилось. Среди мастериц неравнодушные горожане, которые желают сделать город уютнее и красивее. Вязать шарфики для деревьев рукодельницы начали несколько недель назад. Параллельно шел сбор вязаных вещей. Хабаровчане приносили яркую пряжу, теплые вещи в пункт приема, который работает по адресу улица Ленина, 49.

Из собранных вещей не все пошли на утепление деревьев. Больше пятидесяти кофт, шапок и шарфов в хорошем состоянии были переданы в благотворительные организации. А около 70 вещей и лоскутков направили непосредственно на украшение парковой зоны набережной. В итоге семь сосен были укутаны в шерстяные полотна, еще пять деревьев будут «бомбардированы яркой пряжей» в ближайшее время.

Акция «Пряжа на пляже» продлится весь зимний период. «Ввязаться» в нее может каждый желающий. Если у вас есть в гардеробе ненужные вязаные вещи, вы их можете передать рукодельницам, которые свяжут из них зимние наряды для набережной.

В день проведения акции пока мастерицы украшали деревья, маленькие хабаровчане принимали участие в зимних конкурсах, которые проходили на катке. Всем победителям были вручены подарочные сертификаты на посещение детского центра «Радуга».