Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
На лице американца выросли грибы
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Минобороны ответило на слова МИД Франции о присвоенной победе
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
БЖРК «Баргузин» отправляется на запасные пути — СМИ
Решение МОК отстранить РФ от ОИ трещит по швам
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018 «трещит по швам» — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Суперлуние-2017
08:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Самый непраздничный праздник

«Левада-центр» выяснил отношение россиян к Дню Конституции
Большинство россиян помнят, что 12 декабря в стране отмечается День Конституции. Но доля помнящих регулярно сокращается, выяснил в ходе ежегодного опроса «Левада-центр». Эксперты считают это закономерным, поскольку Основной закон «теряет связь с реальной жизнью россиян».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Почти треть россиян — 32% — не помнят, что 12 декабря отмечается День Конституции (принята в 1993 году). Они не смогли ответить на соответствующий вопрос «Левада-центра». Но большинство опрошенных знают про эту дату, хотя доля их постоянно сокращается. В 2010 году знающих было 75%, в 2013 году — 74% (хотя 20-летний юбилей Основного закона отмечался широко), в 2017 году правильный ответ дали только 66% опрошенных.

Читайте также
Звезды Кремля: большевистская твердость и путинская эклектика

Это связно не только с тем, что в 2004 году дата принятия ельцинской Конституции стала рабочим днем, пояснил «Ъ» директор «Левада-центр» Лев Гудков. Прежде он был выходным, как и в советские времена: «До брежневского периода в этот день еще и салют давали». Сейчас дата забывается еще и потому, что в общественном восприятии снижается значимость этого основополагающего документа, как и права в целом, пояснил социолог. А снижается, так как «люди в повседневной жизни, сталкиваясь с нарушениями своих прав, видят, что чиновники ставят себя над законом».

В то же время большинство граждан полагают, что власти в какой-то мере соблюдают Конституцию. 27% считают, что власти соблюдают ее «в основном», 40% — «лишь отчасти». Это большинство стабильно на протяжении десятилетия, но его мнение «не стоит принимать во внимание», полагает господин Гудков, так как «частичное соблюдение Конституции — это бессмыслица» с правовой точки зрения. «Важна доля тех, кто уверен, что Конституция соблюдается в полной мере. Лишь они подтверждают, что правовая система в стране работает», — считает он. Таких граждан сейчас 5% (в 2014 году — 9% и до 2017 года меньше не становилось).

На этом фоне в последние три года стало больше — с 7% до 14% — тех, кто уверен, что власти «совершенно не соблюдают Конституцию». Эти перемены социологи связывают, в частности, с «умножившимися коррупционными скандалами», сопровождаемыми «избирательным правосудием». «Люди видят, как одних власть сажает по полной программе, других не замечает», — отметил Лев Гудков.

Читайте также
Революция не вызывает гордости у россиян

Кроме того, День Конституции не обрел «государственного церемониала», поэтому в массовом сознании он не столь значим, как другие новые праздники: День России — 12 июня, День российского флага — 22 августа, День народного единства — 4 ноября. Впрочем, все праздники затмевает собой День Победы 9 мая, который подавляющее большинство россиян «считает единственным главным праздником», отметил Лев Гудков.

«Мы живем в вечной литургии 9 Мая, где есть “литургия” — там и праздник», — заявила «Ъ» судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, которую не удивляет прохладное отношение россиян к Дню Конституции. По ее мнению, «в нормальном человеческом сознании очень трудно закрепить высокую значимость, к примеру, высшей ценности прав человека», утвержденной в Конституции.

«Для теории и для политики эта ценность важна, а для людей она теряет смысл, если права не соблюдаются», — полагает она. Конституция «не соблюдается в самом главном — в организации государственной власти», заявил «Ъ» член политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шейнис, который в 1993 году разрабатывал Конституцию в составе Конституционного совещания. «Власть действует в обход или помимо Конституции, и потому люди не могут не понимать, что она не имеет отношения к реальной жизни», считает «яблочник».

Виктор Хамраев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Молодые москвичи слезают с колес
«Там, где буду я, коммунизма не будет»
СМИ: Кремль решил превратить выборы президента в праздник
«Спартак» разгромил ЦСКА в матче РФПЛ
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Роспотребнадзор предложил маркировать вредные продукты
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Минфин предложил ввести новые требования к винным этикеткам
Варшава прокомментировала подрыв польского автобуса на Украине
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь