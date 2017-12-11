Самый непраздничный праздник

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Почти треть россиян — 32% — не помнят, что 12 декабря отмечается День Конституции (принята в 1993 году). Они не смогли ответить на соответствующий вопрос «Левада-центра». Но большинство опрошенных знают про эту дату, хотя доля их постоянно сокращается. В 2010 году знающих было 75%, в 2013 году — 74% (хотя 20-летний юбилей Основного закона отмечался широко), в 2017 году правильный ответ дали только 66% опрошенных.

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Это связно не только с тем, что в 2004 году дата принятия ельцинской Конституции стала рабочим днем, пояснил «Ъ» директор «Левада-центр» Лев Гудков. Прежде он был выходным, как и в советские времена: «До брежневского периода в этот день еще и салют давали». Сейчас дата забывается еще и потому, что в общественном восприятии снижается значимость этого основополагающего документа, как и права в целом, пояснил социолог. А снижается, так как «люди в повседневной жизни, сталкиваясь с нарушениями своих прав, видят, что чиновники ставят себя над законом».



В то же время большинство граждан полагают, что власти в какой-то мере соблюдают Конституцию. 27% считают, что власти соблюдают ее «в основном», 40% — «лишь отчасти». Это большинство стабильно на протяжении десятилетия, но его мнение «не стоит принимать во внимание», полагает господин Гудков, так как «частичное соблюдение Конституции — это бессмыслица» с правовой точки зрения. «Важна доля тех, кто уверен, что Конституция соблюдается в полной мере. Лишь они подтверждают, что правовая система в стране работает», — считает он. Таких граждан сейчас 5% (в 2014 году — 9% и до 2017 года меньше не становилось).

На этом фоне в последние три года стало больше — с 7% до 14% — тех, кто уверен, что власти «совершенно не соблюдают Конституцию». Эти перемены социологи связывают, в частности, с «умножившимися коррупционными скандалами», сопровождаемыми «избирательным правосудием». «Люди видят, как одних власть сажает по полной программе, других не замечает», — отметил Лев Гудков.

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Кроме того, День Конституции не обрел «государственного церемониала», поэтому в массовом сознании он не столь значим, как другие новые праздники: День России — 12 июня, День российского флага — 22 августа, День народного единства — 4 ноября. Впрочем, все праздники затмевает собой День Победы 9 мая, который подавляющее большинство россиян «считает единственным главным праздником», отметил Лев Гудков.



«Мы живем в вечной литургии 9 Мая, где есть “литургия” — там и праздник», — заявила «Ъ» судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, которую не удивляет прохладное отношение россиян к Дню Конституции. По ее мнению, «в нормальном человеческом сознании очень трудно закрепить высокую значимость, к примеру, высшей ценности прав человека», утвержденной в Конституции.