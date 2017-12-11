В Евпатории реконструируют детсад, который закрыли в 1990-х годах

«Рабочие уже приступили к демонтажу старой отделки, в ходе чего выяснилось, что необходимо заменить несколько плит перекрытия между этажами. Реконструирована будет и вся система коммуникаций. Заново возведут детские беседки внутри двора, выполнят благоустройство территории», — уточнили в пресс-службе.