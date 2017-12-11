Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA санкциями
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
"Это была уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
Одна из стран СНГ не вернет России $240 млн долга
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Дэйзи Ридли и София Вергара блистали на красной дорожке (фото)
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018 «трещит по швам» — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
12Задержание Михаила Саакашвили
09:39 (мск), источник: АиФ Крым

В Евпатории реконструируют детсад, который закрыли в 1990-х годах

Ремонтные работы уже ведутся.

В Евпатории стартовали работы по реконструкции бывшего детсада «Золотая рыбка», передает пресс-служба горадминистрации.

«Рабочие уже приступили к демонтажу старой отделки, в ходе чего выяснилось, что необходимо заменить несколько плит перекрытия между этажами. Реконструирована будет и вся система коммуникаций. Заново возведут детские беседки внутри двора, выполнят благоустройство территории», — уточнили в пресс-службе.

Власти города рассказали, что на работы было выделено в рамках ФЦП свыше 65 млн рублей.

В администрации также сообщили, что согласно плану, объект будет сдан в эксплуатацию в следующем году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сага о беглецах. Как живется перебежчикам из России
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
США, Япония и Южная Корея начали совместные учения ВМС
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Эксперты рассказали о зарплатах ниже нормы у половины врачей
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
«Спартак» разгромил ЦСКА в матче РФПЛ
Варшава прокомментировала подрыв польского автобуса на Украине
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь