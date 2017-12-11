В Евпатории реконструируют детсад, который закрыли в 1990-х годах
Ремонтные работы уже ведутся.
Ремонтные работы уже ведутся.
В Евпатории стартовали работы по реконструкции бывшего детсада «Золотая рыбка», передает
«Рабочие уже приступили к демонтажу старой отделки, в ходе чего выяснилось, что необходимо заменить несколько плит перекрытия между этажами. Реконструирована будет и вся система коммуникаций. Заново возведут детские беседки внутри двора, выполнят благоустройство территории», — уточнили в
Власти города рассказали, что на работы было выделено в рамках ФЦП свыше 65 млн рублей.
В администрации также сообщили, что согласно плану, объект будет сдан в эксплуатацию в следующем году.