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12:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Погибших «Малюток» ищут на приморском дне

Речь идет о подлодках, потерянных в первые месяцы Великой Отечественной.

Источник: Комсомольская правда

Экипаж спасательного судна ТОФ «Игорь Белоусов» завершил первый этап поисков в акватории залива Петра Великого, сообщили КП в штабе Тихоокеанского флота.

Речь идет о предполагаемом районе гибели советских малых подводных лодок «М-63» и «М-49» в годы Великой Отечественной войны. Пока ничего похожего на погибшие подлодки не найдено.

Как рассказали КП в штабе ТОФ, новейшее судно искало погибшие субмарины-«Малютки» с гидролокатором на буксире. Глубина — до километра. Территорию в 400 квадратных километров поделили на сектора. Каждый из них осмотрят детально. Работу облегчает то, что малые глубины и уже осмотренные участки исключили из поиска.

Розыск погибших подлодок в заливе Петра Великого, на участках, прилегающих к заливу Посьета, продлятся в 2018 году. Для подтверждения контактов и осмотра объектов задействуют телеуправляемый подводный аппарат «Пантера Плюс».

По архивным документам, в августе 1941 года на борту базировавшейся в бухте Малый Улисс М-63 погиб 21 человек.

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