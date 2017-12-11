Погибших «Малюток» ищут на приморском дне

Источник: Комсомольская правда

Экипаж спасательного судна ТОФ «Игорь Белоусов» завершил первый этап поисков в акватории залива Петра Великого, сообщили КП в штабе Тихоокеанского флота.

Речь идет о предполагаемом районе гибели советских малых подводных лодок «М-63» и «М-49» в годы Великой Отечественной войны. Пока ничего похожего на погибшие подлодки не найдено.

Как рассказали КП в штабе ТОФ, новейшее судно искало погибшие субмарины-«Малютки» с гидролокатором на буксире. Глубина — до километра. Территорию в 400 квадратных километров поделили на сектора. Каждый из них осмотрят детально. Работу облегчает то, что малые глубины и уже осмотренные участки исключили из поиска.

Розыск погибших подлодок в заливе Петра Великого, на участках, прилегающих к заливу Посьета, продлятся в 2018 году. Для подтверждения контактов и осмотра объектов задействуют телеуправляемый подводный аппарат «Пантера Плюс».