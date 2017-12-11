За выходные в Приморье выпало 32 мм осадков

Источник: Комсомольская правда

Погода на прошлых выходных удивила приморцев своим разнообразием. В субботу в регион пришло потепление. Подул южный ветер, а температура поднялась на 2 — 7 градусов. Но уже в ночь на воскресенье со стороны Китая в Приморье пришел циклон, который принес в край сильные снегопады.

Всего за выходные выпало до 32 мм осадков. Больше всего снега выпало в Ольгинском районе — 32 мм за 7 часов, высота снежного покрова здесь составила 42 см. При этом снегопады сопровождались сильным, а на побережье очень сильным ветром. В некоторых районах края на дорогах образовался снежный накат.