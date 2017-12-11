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12:03 (мск), источник: Комсомольская правда

За выходные в Приморье выпало 32 мм осадков

Больше всего снега выпало в Ольгинском районе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 75% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Комсомольская правда

Погода на прошлых выходных удивила приморцев своим разнообразием. В субботу в регион пришло потепление. Подул южный ветер, а температура поднялась на 2 — 7 градусов. Но уже в ночь на воскресенье со стороны Китая в Приморье пришел циклон, который принес в край сильные снегопады.

Всего за выходные выпало до 32 мм осадков. Больше всего снега выпало в Ольгинском районе — 32 мм за 7 часов, высота снежного покрова здесь составила 42 см. При этом снегопады сопровождались сильным, а на побережье очень сильным ветром. В некоторых районах края на дорогах образовался снежный накат.

Во Владивостоке снег начался в ночь на воскресенье и закончился только в ночь на понедельник. Всего в краевом центре выпало 12 мм осадков. Южный ветер принес в город теплый воздух, а температура днем поднялась до -1..-2 С. Однако уже вечеру подул сильный северный веете, из-за чего к утру в городе похолодало до -12 С.

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