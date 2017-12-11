Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA санкциями
Названа самая пьющая страна Европы
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018 «трещит по швам» — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
12Задержание Михаила Саакашвили
09:43 (мск), источник: Sputnik.by

Половина машин в Беларуси ездят без техосмотра

Большое количество авто не проходят техосмотр с первого раза из-за проблем с тормозной системой, но они по-прежнему ездят по белорусским дорогам.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Более половины автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, не проходят техосмотр, заявил заместитель директора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский в итоговой программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Читайте также
Назван самый безопасный автомобиль 2018 модельного года

Сюжет был посвящен жуткой аварии в Минске 2 декабря: на проспекте Победителей, возле ТЦ «Замок», в пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, врезался грузовой автомобиль ЗИЛ. В результате ДТП погибла 11-летняя девочка, еще четыре человека были госпитализированы. Водитель рассказал, что у автомобиля отказали тормоза, но позже специалисты выяснили, что ЗИЛ с 2015 года не проходил техосмотр.

Пиульский проинформировал, что в этом году из почти трех миллионов машин техосмотр прошли менее половины. В большинстве случаев это связано с тем, что водители не хотят оплачивать транспортный налог — им дешевле заплатить штраф за отсутствие техосмотра.

Кроме того Пиульский рассказал, что за последние десять месяцев было проведено один миллион 325 тысяч гостехосмотров, из них 215 тысяч были отправлены на повторную процедуру. Среди основных причин (более 50%) — неисправность тормозной системы.

Так называемый «дорожный сбор» (госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении) белорусы платят уже три года. Он рассчитывается исходя из массы автомобиля, оплатить его необходимо до прохождения техосмотра в полном объеме. В ноябре этого года депутаты подняли вопрос об изменении данной системы. В частности, предлагается оплачивать дорожный налог частями.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Какой сегодня праздник: 11 декабря 2017 года
Снегопад в Европе: есть погибшие, транспортное сообщение нарушено
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
США, Япония и Южная Корея начали совместные учения ВМС
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Эксперты рассказали о зарплатах ниже нормы у половины врачей
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
«Спартак» разгромил ЦСКА в матче РФПЛ
Варшава прокомментировала подрыв польского автобуса на Украине
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь