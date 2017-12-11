Половина машин в Беларуси ездят без техосмотра

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Более половины автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, не проходят техосмотр, заявил заместитель директора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский в итоговой программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

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Пиульский проинформировал, что в этом году из почти трех миллионов машин техосмотр прошли менее половины. В большинстве случаев это связано с тем, что водители не хотят оплачивать транспортный налог — им дешевле заплатить штраф за отсутствие техосмотра.

Кроме того Пиульский рассказал, что за последние десять месяцев было проведено один миллион 325 тысяч гостехосмотров, из них 215 тысяч были отправлены на повторную процедуру. Среди основных причин (более 50%) — неисправность тормозной системы.