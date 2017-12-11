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09:25 (мск), источник: Восток Медиа

Страновые корпуса построят на Русском острове

На развитие территории инвесторы готовы выделить 53 миллиарда.

Из острова Русский создадут научно-образовательный кластер. На его развитие инвесторы готовы выделить около 53 миллиардов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Совещание, посвящённое концепции развития острова Русский, провёл в ДВФУ полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, эту территорию планируется развивать как кластер, связанный с образованием, наукой и технологиями. В связи с этим уже в ближайшее время начнётся реализация нескольких проектов.

«Ряд проектов уже есть, мы “оживили” длительное время “спотыкающийся” проект, связанный с созданием ядерной медицины. Есть ещё инициативы, которые мы сможем реализовать в ближайшее время», — заявил вице-премьер.

Также в ходе совещания обсуждался вопрос строительства второй очереди ДВФУ, которая предусматривает новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран АТР.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития острова Русского на 2017−2027 годы. По словам главы Минвостокразвития России Александра Галушки, восемь инвесторов подтвердили своё желание реализовать проекты на сумму примерно 53 миллиарда рублей. Среди них — центр ядерной медицины, инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР, новые гостиничные и туристические комплексы.

Концепция будет реализовываться в 2017—2027 годах в два этапа. Ею предусмотрено создание морского биотехнопарка, площадки для использования, тестирования и сертификации российских и иностранных высокотехнологичных систем, в том числе робототехники, морской техники, беспилотных систем.

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