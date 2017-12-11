Страновые корпуса построят на Русском острове
На развитие территории инвесторы готовы выделить 53 миллиарда.
На развитие территории инвесторы готовы выделить 53 миллиарда.
Из острова Русский создадут
Совещание, посвящённое концепции развития острова Русский, провёл в ДВФУ полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, эту территорию планируется развивать как кластер, связанный с образованием, наукой и технологиями. В связи с этим уже в ближайшее время начнётся реализация нескольких проектов.
«Ряд проектов уже есть, мы “оживили” длительное время “спотыкающийся” проект, связанный с созданием ядерной медицины. Есть ещё инициативы, которые мы сможем реализовать в ближайшее время», — заявил
Также в ходе совещания обсуждался вопрос строительства второй очереди ДВФУ, которая предусматривает новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку,
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития острова Русского на 2017−2027 годы. По словам главы Минвостокразвития России Александра Галушки, восемь инвесторов подтвердили своё желание реализовать проекты на сумму примерно 53 миллиарда рублей. Среди них — центр ядерной медицины, инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР, новые гостиничные и туристические комплексы.
Концепция будет реализовываться в 2017—2027 годах в два этапа. Ею предусмотрено создание морского биотехнопарка, площадки для использования, тестирования и сертификации российских и иностранных высокотехнологичных систем, в том числе робототехники, морской техники, беспилотных систем.