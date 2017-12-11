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11:10 (мск), источник: Apiural.ru

В Екатеринбурге установилась зимняя погода

Дневные температуры будут колебаться в районе минус десяти градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 70% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ. В течение рабочей недели в Екатеринбурге установится зимняя погода. Днем столбики термометров покажут минус 8−10, ночью — до минус 15. Небольшой снег пройдет в начале недели.

В понедельник, 11 декабря, облачно с прояснениями, днем пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем — минус 10, ночью — минус 13. Ветер северный, 1−3 метра в секунду.

Во вторник, 12 декабря, переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем — минус 11, ночью — минус 15. Ветер северо-западный, 3−5 метров в секунду.

В среду, 13 декабря, небольшая облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха днем — минус 7, ночью — минус 14. Ветер юго-западный, 3−5 метров в секунду.

В четверг, 14 декабря, ясно, без осадков. Температура воздуха днем — минус 8, ночью — минус 11. Ветер южный, 4−6 метров в секунду.

В пятницу, 15 декабря, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем — минус 6, ночью — 11. Ветер южный, 3−5 метров в секунду.

© Служба новостей «АПИ».

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