На неделе в Омске резко похолодает до -27
По прогнозу омского Гидрометеоцентра, на текущей неделе обильные снегопады сменятся довольно резким похолоданием.
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По прогнозу омского Гидрометеоцентра, на текущей неделе обильные снегопады сменятся довольно резким похолоданием.
По данным
В среду, 13 декабря, несмотря на прогнозируемый небольшой снег, ожидается усиление мороза. Днем градусники покажут от -16 до -22, а ночью при прояснении похолодает до -27.
Как ранее сообщал «СуперОмск» со ссылкой на прогноз