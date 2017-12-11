На неделе в Омске резко похолодает до -27

Источник: РИА "Новости"

По данным Обь-Иртышского УГМС, ко вторнику, 12 декабря, дневная температура опустится до -15, а ночью при прояснении столбик термометра покажет -22.

В среду, 13 декабря, несмотря на прогнозируемый небольшой снег, ожидается усиление мороза. Днем градусники покажут от -16 до -22, а ночью при прояснении похолодает до -27.