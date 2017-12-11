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10:00 (мск), источник: СуперОмск

На неделе в Омске резко похолодает до -27

По прогнозу омского Гидрометеоцентра, на текущей неделе обильные снегопады сменятся довольно резким похолоданием.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 70% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

По данным Обь-Иртышского УГМС, ко вторнику, 12 декабря, дневная температура опустится до -15, а ночью при прояснении столбик термометра покажет -22.

В среду, 13 декабря, несмотря на прогнозируемый небольшой снег, ожидается усиление мороза. Днем градусники покажут от -16 до -22, а ночью при прояснении похолодает до -27.

Как ранее сообщал «СуперОмск» со ссылкой на прогноз Обь-Иртышского УГМС, смягчение погодных условий ожидается только в начале следующей недели.

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