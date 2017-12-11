Житель Татарстана выиграл в лотерею почти 5 млн рублей

Сообщается, что его билет выиграл три раза в одном тираже. Сначала он выиграл суперприз, а затем ему автоматически достался приз 1-го тура и приз 21-го тура.

Таким образом, общая сумма выигрыша по билету составила 4,9 млн рублей. Имя счастливчика и откуда он — не сообщается.