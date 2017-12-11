Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA санкциями
На лице американца выросли грибы
После инцидента с самолетом посла России вызвал МИД Финляндии
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
«Западная коалиция» - пустое место: Берлин оценил успехи Москвы
В Кремле ответили на вопрос о наказании Мутко
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Дэйзи Ридли и София Вергара блистали на красной дорожке (фото)
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018 «трещит по швам» — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
09:52 (мск), источник: Prokazan.ru

Житель Татарстана выиграл в лотерею почти 5 млн рублей

Житель Татарстана выиграл суперприз лотереи «Золотая подкова», сообщает пресс-служба «Столото».

Сообщается, что его билет выиграл три раза в одном тираже. Сначала он выиграл суперприз, а затем ему автоматически достался приз 1-го тура и приз 21-го тура.

Таким образом, общая сумма выигрыша по билету составила 4,9 млн рублей. Имя счастливчика и откуда он — не сообщается.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что житель Казани Салимзян Ахметзянов выиграл в лотерею загородный дом. По словам мужчины, участвовать в лотереях он стал три месяца назад — казанец покупал билеты на каждое телешоу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Два брата-близнеца из Казани разбились в ДТП со снегоуборочным "Камазом"
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
США, Япония и Южная Корея начали совместные военные учения
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Эксперты рассказали о зарплатах ниже нормы у половины врачей
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
«Спартак» разгромил ЦСКА в матче РФПЛ
Варшава прокомментировала подрыв польского автобуса на Украине
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь