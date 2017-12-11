Волонтеры создали интерактивную карту Петербурга «Маршрут Героев»

Источник: Аргументы и факты

Волонтеры создали интерактивную карту Петербурга, на которой отмечены все проспекты, улицы и скверы, названные в честь героев страны, сообщается на странице движения «Волонтеры Победы СПбГУ» в социальной сети.

При нажатии на название улицы на карте можно получить историческую справку о герое. Карта подготовлена ко Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.