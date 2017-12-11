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09:57 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Волонтеры создали интерактивную карту Петербурга «Маршрут Героев»

На карте отмечены проспекты, улицы и скверы, названные в честь героев страны.

Источник: Аргументы и факты

Волонтеры создали интерактивную карту Петербурга, на которой отмечены все проспекты, улицы и скверы, названные в честь героев страны, сообщается на странице движения «Волонтеры Победы СПбГУ» в социальной сети.

При нажатии на название улицы на карте можно получить историческую справку о герое. Карта подготовлена ко Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

«К этой знаменательной дате мы подготовили для вас настоящий “Маршрут Героев” — интерактивную карту Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

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