Волонтеры создали интерактивную карту Петербурга «Маршрут Героев»
На карте отмечены проспекты, улицы и скверы, названные в честь героев страны.
На карте отмечены проспекты, улицы и скверы, названные в честь героев страны.
Волонтеры создали интерактивную карту Петербурга, на которой отмечены все проспекты, улицы и скверы, названные в честь героев страны, сообщается на странице движения «Волонтеры Победы СПбГУ» в социальной сети.
При нажатии на название улицы на карте можно получить историческую справку о герое. Карта подготовлена ко Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.
«К этой знаменательной дате мы подготовили для вас настоящий “Маршрут Героев” — интерактивную карту Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.