Хабаровск меня поразил — Игорь Акинфеев
Голкипер ЦСКА отметил красоту дальневосточной столицы.
Голкипер ЦСКА отметил красоту дальневосточной столицы.
Голкипер футбольного клуба ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своих впечатлениях от посещения Хабаровска. Он признался
«Недавно мы были в Хабаровске, который меня поразил. Это действительно красивый чистый, масштабный город. Он большой, это не маленькие дорожки, маленькие улочки, действительно хороший, красивый город. Можно сказать так, нельзя никого никогда обижать — в каждом городе есть позитив и негатив. Также, как и в Москве, и в любом другом», — поделился Игорь Акинфеев в интервью
Напомним, московский клуб играл на домашнем поле «СКА-Хабаровск» 18 ноября. Армейское дерби состоялось при температуре порядка 16−18 градусов ниже нуля и завершилось победой гостей — 4:2. У гостей