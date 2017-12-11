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09:41 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровск меня поразил — Игорь Акинфеев

Голкипер ЦСКА отметил красоту дальневосточной столицы.

Голкипер футбольного клуба ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своих впечатлениях от посещения Хабаровска. Он признался пресс-службе клуба, что город его поразил, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Недавно мы были в Хабаровске, который меня поразил. Это действительно красивый чистый, масштабный город. Он большой, это не маленькие дорожки, маленькие улочки, действительно хороший, красивый город. Можно сказать так, нельзя никого никогда обижать — в каждом городе есть позитив и негатив. Также, как и в Москве, и в любом другом», — поделился Игорь Акинфеев в интервью ЦСКА-ТВ.

Напомним, московский клуб играл на домашнем поле «СКА-Хабаровск» 18 ноября. Армейское дерби состоялось при температуре порядка 16−18 градусов ниже нуля и завершилось победой гостей — 4:2. У гостей из-за травм по ходу игры поле покинули Алексей Березуцкий и Георгий Миланов. Утром Россия проснулась и поняла, что в ноябре в Хабаровске холодно.

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