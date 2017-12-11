Хабаровск меня поразил — Игорь Акинфеев

«Недавно мы были в Хабаровске, который меня поразил. Это действительно красивый чистый, масштабный город. Он большой, это не маленькие дорожки, маленькие улочки, действительно хороший, красивый город. Можно сказать так, нельзя никого никогда обижать — в каждом городе есть позитив и негатив. Также, как и в Москве, и в любом другом», — поделился Игорь Акинфеев в интервью ЦСКА-ТВ.