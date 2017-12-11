Каким будет начало недели: точный прогноз погоды на 12 и 13 декабря

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Похоже, что зима уже пришла в Молдову: в этом могли убедиться жители страны, когда наконец пошел долгожданный снежок.

Однако сегодня метеорологи не прогнозируют в Молдове осадки в виде снега.

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Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник, 11 декабря, ожидается малооблачная погода, осадков в виде снега не предвидится. Температура днем составит +2+3 на севере Молдовы, в центре и столице +3 +4, на юге республики до +5 тепла. В ночные часы на севере и в центре ожидаются минусовые температуры.

Сегодня если снег и продолжится, то лишь на севере. Там термометры покажут —2−5 ночью и +3+6 днем. В центре теплее —1−4 ночью и до семи тепла днем.

Геомагнитная обстановка слегка напряженная — ожидаются геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури.

В последующие дни в Молдову вернется теплая погода. Начиная со вторника, 12 декабря, днем воздух прогреется до +8+9 градусов. А в среду ожидается до плюс десяти градусов.

Праздники.

11 декабря, в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя (Carlos Gardel), отмечается Международный день танго (International Day of Tango).

Народные приметы.

Именины в этот день отмечают Степан, Иринарх и Федор.

В древности 11 декабря называли также Иринархов день, Степанов день, Стефан Новый.

Предки замечали, что именно в это день к человеческому жилью всегда прилетали пестрые птички — сойки. С этой птичкой связано много добрых примет.

Считалось, что если внимательно посмотреть на яркие синие оперенья сойки, то можно увидеть свою судьбу, потому что на крылышках этой птички расположены маленькие зеркала.