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11:07 (мск), источник: Sputnik.md

Каким будет начало недели: точный прогноз погоды на 12 и 13 декабря

Сегодня метеорологи не прогнозируют в Молдове осадки в виде снега.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 70% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Похоже, что зима уже пришла в Молдову: в этом могли убедиться жители страны, когда наконец пошел долгожданный снежок.

Однако сегодня метеорологи не прогнозируют в Молдове осадки в виде снега.

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Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник, 11 декабря, ожидается малооблачная погода, осадков в виде снега не предвидится. Температура днем составит +2+3 на севере Молдовы, в центре и столице +3 +4, на юге республики до +5 тепла. В ночные часы на севере и в центре ожидаются минусовые температуры.

Сегодня если снег и продолжится, то лишь на севере. Там термометры покажут —2−5 ночью и +3+6 днем. В центре теплее —1−4 ночью и до семи тепла днем.

Геомагнитная обстановка слегка напряженная — ожидаются геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури.

В последующие дни в Молдову вернется теплая погода. Начиная со вторника, 12 декабря, днем воздух прогреется до +8+9 градусов. А в среду ожидается до плюс десяти градусов.

Праздники.

11 декабря, в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя (Carlos Gardel), отмечается Международный день танго (International Day of Tango).

Народные приметы.

Именины в этот день отмечают Степан, Иринарх и Федор.

В древности 11 декабря называли также Иринархов день, Степанов день, Стефан Новый.

Предки замечали, что именно в это день к человеческому жилью всегда прилетали пестрые птички — сойки. С этой птичкой связано много добрых примет.

Считалось, что если внимательно посмотреть на яркие синие оперенья сойки, то можно увидеть свою судьбу, потому что на крылышках этой птички расположены маленькие зеркала.

Также сойка считалась защитницей и покровительницей новорожденных деток. Тому счастливцу, что родится 11 декабря добрая сойка принесет кончиках своих крылышек счастье и благополучие.

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