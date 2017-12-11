МЧС объяснит причины сокращений спасателей в Свердловской области
Начальник Сибирского регионального центра МЧС России
Начальник Сибирского регионального центра МЧС России
Предполагается, что генерал ответит на вопросы о причинах сокращений спасателей в регионе.
Напомним, в уходящем году МЧС и его руководство не раз становились объектом критики со стороны свердловских политиков и общественности. Главной его причиной стало переподчинение уральских спасателей Красноярску, перевод в Сибирь вертолетов ГУ МЧС по Свердловской области и сокращения специалистов ведомства, работающих «на земле».
Диденко в ответ упрекал уральских губернаторов в косности и неспособности выстроить системную работу по предотвращению ЧП. Известно, что в рабочем плане визита Диденко также значатся представление руководителя Уральского регионального