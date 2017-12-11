МЧС объяснит причины сокращений спасателей в Свердловской области

Источник: РИА "Новости"

Предполагается, что генерал ответит на вопросы о причинах сокращений спасателей в регионе.

Напомним, в уходящем году МЧС и его руководство не раз становились объектом критики со стороны свердловских политиков и общественности. Главной его причиной стало переподчинение уральских спасателей Красноярску, перевод в Сибирь вертолетов ГУ МЧС по Свердловской области и сокращения специалистов ведомства, работающих «на земле».