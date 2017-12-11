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09:59 (мск), источник: ЕАН

МЧС объяснит причины сокращений спасателей в Свердловской области

Начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко завтра планирует встретиться с журналистами Екатеринбурга.

Источник: РИА "Новости"

Предполагается, что генерал ответит на вопросы о причинах сокращений спасателей в регионе.

Напомним, в уходящем году МЧС и его руководство не раз становились объектом критики со стороны свердловских политиков и общественности. Главной его причиной стало переподчинение уральских спасателей Красноярску, перевод в Сибирь вертолетов ГУ МЧС по Свердловской области и сокращения специалистов ведомства, работающих «на земле».

Диденко в ответ упрекал уральских губернаторов в косности и неспособности выстроить системную работу по предотвращению ЧП. Известно, что в рабочем плане визита Диденко также значатся представление руководителя Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России встреча с личным составом подразделений МЧС.

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