В Волгограде открыли «горячую линию» по новогодним игрушкам
Специалисты проконсультируют волгоградцев по выбору качественных подарков.
Специалисты проконсультируют волгоградцев по выбору качественных подарков.
Новый год все ближе, а еще столько надо успеть — завершить начатые дела, раздать долги, купить подарки… Новогодние игрушки, подарочные наборы, елки, мишура уже заполонили прилавки магазинов. А чтобы вы не потерялись в этом изобилии и не купили некачественную вещь, в региональном Роспотребнадзоре открыли «горячие линии» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков.
Телефоны, по которым можно получить консультации:
24−36−30 — «горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области,
23−00−06, 23−00−07 — отдел защиты прав потребителей,
23−86−56, 24−36−41 — отдел надзора по гигиене детей и подростков,
37−29−19 — консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Принимать звонки «горячие линии» будут c 4 декабря по 18 декабря 2017 года. Консультации в рабочие дни с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.30.