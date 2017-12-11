В Волгограде открыли «горячую линию» по новогодним игрушкам

Новый год все ближе, а еще столько надо успеть — завершить начатые дела, раздать долги, купить подарки… Новогодние игрушки, подарочные наборы, елки, мишура уже заполонили прилавки магазинов. А чтобы вы не потерялись в этом изобилии и не купили некачественную вещь, в региональном Роспотребнадзоре открыли «горячие линии» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков.