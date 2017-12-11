МЧС предупреждает о сохранении наката и гололедицы в Нижегородской области 11 декабря
МЧС предупреждает сохранении наката и гололедицы в Нижегородской области 11 декабря 2017 года.
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МЧС предупреждает сохранении наката и гололедицы в Нижегородской области 11 декабря 2017 года.
Об этом сообщает
Согласно информации, до 18:00 11 декабря 2017 в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременный снег, мокрый снег, местами гололед. Ветер