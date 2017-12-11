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09:33 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

МЧС предупреждает о сохранении наката и гололедицы в Нижегородской области 11 декабря

МЧС предупреждает сохранении наката и гололедицы в Нижегородской области 11 декабря 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно информации, до 18:00 11 декабря 2017 в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременный снег, мокрый снег, местами гололед. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью -1º…-6°, при прояснениях до -10°, днем -3º…+2°С. На дорогах накат и гололедица. В сообщении отмечается, что возникновение чрезвычайных ситуаций на дорогах и объектах ЖКХ в этот период маловероятны.

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