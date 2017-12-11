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09:59 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Ветер свалил и утащил ёлку в Хабаровске

Происшествие случилось у Краевого центра образования.

Мощная снежная буря попыталась испортить настроение воспитанникам Хабаровского краевого центра образования в микрорайоне Флегонтова.

— Сильный ветер за короткое время уронил поставленную у здания ёлку и попытался её отволочь в сторону, — рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» очевидцы события. Новогоднее дерево вскоре вообще исчезло из поля зрения граждан и в настоящее время неизвестно, ветром унесло ёлку, «приделали ей ноги» непорядочные граждане или же сотрудники КЦО спрятали символ праздника до улучшения погоды.

Напомним, из-за снежной бури в аэропорту Хабаровска задерживается вылет и прилёт нескольких рейсов, в самом городе затруднено передвижение автотранспорта. По информации Дальневосточного УГМС, циклон, пришедший в регион минувшей ночью, задержится до 13 декабря. Как ранее сообщало агентство, все автомагистрали, как федеральные, так и краевые, пока открыты для проезда транспорта. В связи со сложившейся ситуацией губернатор края Вячеслав Шпорт поручил профильным ведомствам и муниципальным властям взять под контроль работу объектов ТЭК и ЖКХ.

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