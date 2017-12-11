Ветер свалил и утащил ёлку в Хабаровске
Происшествие случилось у Краевого центра образования.
Происшествие случилось у Краевого центра образования.
Мощная снежная буря попыталась испортить настроение воспитанникам Хабаровского краевого центра образования в микрорайоне Флегонтова.
— Сильный ветер за короткое время уронил поставленную у здания ёлку и попытался её отволочь в сторону, — рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» очевидцы события. Новогоднее дерево вскоре вообще исчезло из поля зрения граждан и в настоящее время неизвестно, ветром унесло ёлку, «приделали ей ноги» непорядочные граждане или же сотрудники КЦО спрятали символ праздника до улучшения погоды.
Напомним,