Ветер свалил и утащил ёлку в Хабаровске

— Сильный ветер за короткое время уронил поставленную у здания ёлку и попытался её отволочь в сторону, — рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» очевидцы события. Новогоднее дерево вскоре вообще исчезло из поля зрения граждан и в настоящее время неизвестно, ветром унесло ёлку, «приделали ей ноги» непорядочные граждане или же сотрудники КЦО спрятали символ праздника до улучшения погоды.



Напомним, из-за снежной бури в аэропорту Хабаровска задерживается вылет и прилёт нескольких рейсов, в самом городе затруднено передвижение автотранспорта. По информации Дальневосточного УГМС, циклон, пришедший в регион минувшей ночью, задержится до 13 декабря. Как ранее сообщало агентство, все автомагистрали, как федеральные, так и краевые, пока открыты для проезда транспорта. В связи со сложившейся ситуацией губернатор края Вячеслав Шпорт поручил профильным ведомствам и муниципальным властям взять под контроль работу объектов ТЭК и ЖКХ.

