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09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

За 2017 год 170 новосибирцев впервые узнали о своем ВИЧ-статусе

В бесплатном тестировании за девять месяцев приняли участие 2 870 человек.

Мэрия Новосибирска подвела итоги года по профилактике ВИЧ. За этот год регулярно открывались мобильные пункты, где можно было бесплатно проверить свой ВИЧ-статус. За девять месяцев в акции приняли участие 2 870 человек. Из общего числа 170 жителей области впервые узнали о своем положительном результате.

— Активно проводились просветительские мероприятия в муниципальных образовательных организациях, социальных учреждениях и детских домах, в учреждениях культуры, спорта и молодежной политики. Всего в муниципальных учреждениях Новосибирска за девять месяцев текущего года проведено более 300 мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, в которых приняли участие более 6 000 человек, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Специалисты рекомендуют взрослым проверять свой ВИЧ-статус раз в году, а у детей с раннего возраста формировать уважительное отношение к своему здоровью и семейным ценностям.

В мэрии уже разрабатывают план мероприятий на следующий год.

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