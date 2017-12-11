За 2017 год 170 новосибирцев впервые узнали о своем ВИЧ-статусе
В бесплатном тестировании за девять месяцев приняли участие 2 870 человек.
В бесплатном тестировании за девять месяцев приняли участие 2 870 человек.
Мэрия Новосибирска подвела итоги года по профилактике ВИЧ. За этот год регулярно открывались мобильные пункты, где можно было бесплатно проверить свой
— Активно проводились просветительские мероприятия в муниципальных образовательных организациях, социальных учреждениях и детских домах, в учреждениях культуры, спорта и молодежной политики. Всего в муниципальных учреждениях Новосибирска за девять месяцев текущего года проведено более 300 мероприятий по профилактике
Специалисты рекомендуют взрослым проверять свой
В мэрии уже разрабатывают план мероприятий на следующий год.