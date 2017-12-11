За 2017 год 170 новосибирцев впервые узнали о своем ВИЧ-статусе

Мэрия Новосибирска подвела итоги года по профилактике ВИЧ. За этот год регулярно открывались мобильные пункты, где можно было бесплатно проверить свой ВИЧ-статус. За девять месяцев в акции приняли участие 2 870 человек. Из общего числа 170 жителей области впервые узнали о своем положительном результате.

— Активно проводились просветительские мероприятия в муниципальных образовательных организациях, социальных учреждениях и детских домах, в учреждениях культуры, спорта и молодежной политики. Всего в муниципальных учреждениях Новосибирска за девять месяцев текущего года проведено более 300 мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, в которых приняли участие более 6 000 человек, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Специалисты рекомендуют взрослым проверять свой ВИЧ-статус раз в году, а у детей с раннего возраста формировать уважительное отношение к своему здоровью и семейным ценностям.