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09:49 (мск), источник: Новости Перми

В Перми начала работу выездная паллиативная служба

Благодаря появлению этой службы, дети с неизлечимыми заболеваниями стали получать бесплатную медицинскую, психологическую, социальную и другую помощь прямо на дому.

В Перми начала работать выездная паллиативная служба. Она появилась благодаря неравнодушным пермякам, которые на протяжении последних лет помогали детям с неизлечимыми заболеваниями в рамках проекта «Больше жизни»: приобретали аппараты искусственной вентиляции легких, обеспечивали уходом, исполняли желания, участвовали в открытии первого в регионе паллиативного отделения и не только, пишет «Дедморозим».

— Суть работы подобной службы — оказать такую помощь, чтобы дети с тяжелыми заболеваниями не испытывали боли и страха, чтобы они могли провести свою жизнь, будь то дни или годы, не в больничных стенах, а дома со своими близкими, — рассказал учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

Минздрав Пермского края выделил субсидию на текущее финансирование работы службы — 18 млн рублей должны быть потрачены на помощь детям в течение трех лет.

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В Перми начала работу выездная паллиативная служба
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