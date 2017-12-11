В Перми начала работу выездная паллиативная служба

В Перми начала работать выездная паллиативная служба. Она появилась благодаря неравнодушным пермякам, которые на протяжении последних лет помогали детям с неизлечимыми заболеваниями в рамках проекта «Больше жизни»: приобретали аппараты искусственной вентиляции легких, обеспечивали уходом, исполняли желания, участвовали в открытии первого в регионе паллиативного отделения и не только, пишет «Дедморозим».



— Суть работы подобной службы — оказать такую помощь, чтобы дети с тяжелыми заболеваниями не испытывали боли и страха, чтобы они могли провести свою жизнь, будь то дни или годы, не в больничных стенах, а дома со своими близкими, — рассказал учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.



Минздрав Пермского края выделил субсидию на текущее финансирование работы службы — 18 млн рублей должны быть потрачены на помощь детям в течение трех лет.