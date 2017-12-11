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09:40 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе феминистки устроили флешмоб у фонтана «Семь девушек»

Таким необычным образом девушки выразили протест против насилия над женщинами. Фото были опубликованы в соцсетях.

— Фонтан «Семь девушек» посвящен легенде о семи девушках, захваченных в сексуальное рабство, сбежавших из плена и покончивших с собой, когда их настигла погоня. Прошло много веков, но насилие не ушло в прошлое, — объясняют башкирские феминистки.

Как оказалось, акцию под названием «16 дней против насилия» они провели в рамках Всемирного дня против насилия в отношении женщин, который отмечался 25 ноября.



По словам феминисток, горожане, в основном, поддерживали действия девушек.

 — К нам подошла пожилая женщина, представившаяся Эвелиной Вячеславовной. Она сказала, что нельзя молчать, и что нужно создавать места для женщин, куда они могли бы убежать с ребенком при опасности. Мы были очень рады встретить единомышленницу, — признались члены Башфема.

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