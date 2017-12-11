В Уфе феминистки устроили флешмоб у фонтана «Семь девушек»

— Фонтан «Семь девушек» посвящен легенде о семи девушках, захваченных в сексуальное рабство, сбежавших из плена и покончивших с собой, когда их настигла погоня. Прошло много веков, но насилие не ушло в прошлое, — объясняют башкирские феминистки.

Как оказалось, акцию под названием «16 дней против насилия» они провели в рамках Всемирного дня против насилия в отношении женщин, который отмечался 25 ноября.





По словам феминисток, горожане, в основном, поддерживали действия девушек.