В Уфе феминистки устроили флешмоб у фонтана «Семь девушек»
Таким необычным образом девушки выразили протест против насилия над женщинами. Фото были опубликованы в соцсетях.
Таким необычным образом девушки выразили протест против насилия над женщинами. Фото были опубликованы в соцсетях.
— Фонтан «Семь девушек» посвящен легенде о семи девушках, захваченных в сексуальное рабство, сбежавших из плена и покончивших с собой, когда их настигла погоня. Прошло много веков, но насилие не ушло в прошлое, — объясняют башкирские феминистки.
Как оказалось, акцию под названием «16 дней против насилия» они провели в рамках Всемирного дня против насилия в отношении женщин, который отмечался 25 ноября.
По словам феминисток, горожане, в основном, поддерживали действия девушек.
— К нам подошла пожилая женщина, представившаяся Эвелиной Вячеславовной. Она сказала, что нельзя молчать, и что нужно создавать места для женщин, куда они могли бы убежать с ребенком при опасности. Мы были очень рады встретить единомышленницу, — признались члены Башфема.