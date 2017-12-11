В севастопольской медицине полсотни лишних начальников — горздрав

У нас переизбыток управленческого аппарата порядка четырех-пяти десятков. Бывают ситуации, когда на одного врача один начальник, — цитирует руководителя горздрава «Новый Севастополь». Бахлыков привёл в пример европейские страны, где начальников в медицине традиционно меньше, чем у нас:
В министерстве здравоохранения Греции работают два десятка человек, в Нидерландах работают 18 человек. В современном технологическом мире роль руководства уходит. Возрастает роль профессионалов.
При этом в городе не хватает врачей, которые непосредственно общаются с пациентами. Это признают в департаменте здравоохранения. Однако там подсчитали, что дефицит не критичен.
В Севастополе 1 400 врачей. При этом максимальные федеральные нормативы по штатному расписанию, исходя из количества населения, составляют 2 100. И федеральный расчёт, исходя из нагрузки, — 1 480. По сути, мы можем говорить об объективном дефиците врачей не более 100 человек — это не критично
Напомним, 15 ноября сообщалось о жесткой критике местного отделения партии «Единая Россия» в адрес руководства горздрава в том числе в связи с тем, что «уволен почти весь трудовой коллектив департамента здравоохранения»: три заместителя директора, два начальника управлений, главный бухгалтер, три начальника отделов, «вся контрактная служба», четыре главных специалиста, пресс-секретарь, директор «Медицинского информационно-аналитического и лабораторного центра».