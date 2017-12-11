В севастопольской медицине полсотни лишних начальников — горздрав

У нас переизбыток управленческого аппарата порядка четырех-пяти десятков. Бывают ситуации, когда на одного врача один начальник, — цитирует руководителя горздрава «Новый Севастополь». Бахлыков привёл в пример европейские страны, где начальников в медицине традиционно меньше, чем у нас:

В министерстве здравоохранения Греции работают два десятка человек, в Нидерландах работают 18 человек. В современном технологическом мире роль руководства уходит. Возрастает роль профессионалов.

При этом в городе не хватает врачей, которые непосредственно общаются с пациентами. Это признают в департаменте здравоохранения. Однако там подсчитали, что дефицит не критичен.

В Севастополе 1 400 врачей. При этом максимальные федеральные нормативы по штатному расписанию, исходя из количества населения, составляют 2 100. И федеральный расчёт, исходя из нагрузки, — 1 480. По сути, мы можем говорить об объективном дефиците врачей не более 100 человек — это не критично Бахлыков