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10:04 (мск), источник: КрымPress

В севастопольской медицине полсотни лишних начальников — горздрав

В севастопольской медицине переизбыток управленческих кадров: лишних — 40−50 человек при общей нехватке узких специалистов. Такое мнение высказал директор Департамента здравоохранения Севастополя Антон Бахлыков.

У нас переизбыток управленческого аппарата порядка четырех-пяти десятков. Бывают ситуации, когда на одного врача один начальник, — цитирует руководителя горздрава «Новый Севастополь». Бахлыков привёл в пример европейские страны, где начальников в медицине традиционно меньше, чем у нас:

В министерстве здравоохранения Греции работают два десятка человек, в Нидерландах работают 18 человек. В современном технологическом мире роль руководства уходит. Возрастает роль профессионалов.

При этом в городе не хватает врачей, которые непосредственно общаются с пациентами. Это признают в департаменте здравоохранения. Однако там подсчитали, что дефицит не критичен.

В Севастополе 1 400 врачей. При этом максимальные федеральные нормативы по штатному расписанию, исходя из количества населения, составляют 2 100. И федеральный расчёт, исходя из нагрузки, — 1 480. По сути, мы можем говорить об объективном дефиците врачей не более 100 человек — это не критично
Бахлыков

Напомним, 15 ноября сообщалось о жесткой критике местного отделения партии «Единая Россия» в адрес руководства горздрава в том числе в связи с тем, что «уволен почти весь трудовой коллектив департамента здравоохранения»: три заместителя директора, два начальника управлений, главный бухгалтер, три начальника отделов, «вся контрактная служба», четыре главных специалиста, пресс-секретарь, директор «Медицинского информационно-аналитического и лабораторного центра».

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