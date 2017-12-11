В Кишиневе хотят ограничить число домашних питомцев
Очередной сюрприз от мэрии Кишинева: такого никто не ждал — столичная администрация предлагает ограничить число домашних питомцев в одной семье.
Очередной сюрприз от мэрии Кишинева: такого никто не ждал — столичная администрация предлагает ограничить число домашних питомцев в одной семье.
КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Любители домашних животных в обозримом будущем должны будут подумать, куда их пристроить. Мэрия (примэрия) Кишинева намерена запретить горожанам содержать несколько питомцев в одной квартире.
«Одно животное — в одной семье. Те, у кого их больше, должны будут найти решение проблемы», — заявил Sputnik
Он пояснил, что мэрия получает много жалоб от жителей города, которым не нравится, что у соседей в квартирах содержится несколько животных. Нововведение было принято в контексте введения налога на собак в размере 120-ти леев.
«Эта такса будет взиматься на одного животного. Деньги будут потрачены на строительство приюта для бездомных собак. В то же время гражданам, особенно тем, кто проживает в многоэтажных домах, будет запрещено содержать большее число животных», — пояснил Брынзанюк.
Сотрудник мэрии также отметил, что муниципальный совет Кишинева неоднократно откладывал принятие этого закона, однако в этом году, решение