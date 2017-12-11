На круглосуточный режим работы перешли хабаровские дорожники

Чтобы справиться с последствиями снегопада, который обрушился на Хабаровск, дорожники работают круглые сутки. В ночь на понедельник расчисткой автомагистралей занимались колонны, в составе которых была 21 единица дорожной техники, а с утра на дорогах города работало уже 68 машин — грейдеров, бульдозеров и самосвалов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.