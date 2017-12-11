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10:04 (мск), источник: Губерния онлайн

На круглосуточный режим работы перешли хабаровские дорожники

В первую очередь чистят трассы, по которым ездят автобусы и троллейбусы.

Источник: Губерния онлайн

Чтобы справиться с последствиями снегопада, который обрушился на Хабаровск, дорожники работают круглые сутки. В ночь на понедельник расчисткой автомагистралей занимались колонны, в составе которых была 21 единица дорожной техники, а с утра на дорогах города работало уже 68 машин — грейдеров, бульдозеров и самосвалов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Как рассказали в управлении дорог и внешнего благоустройства, в первую очередь снег убирают с магистралей, по которым ездит общественный транспорт. Для борьбы с гололедом дороги посыпают песчано-соляной смесью и гранодиоритом.

Между тем метель в Хабаровске продолжается. Синоптики Хабаровского гидрометцентра ожидают, что снегопад прекратится завтра, 12 декабря: циклон сместится на восток, к Татарскому проливу.

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На круглосуточный режим работы перешли хабаровские дорожники
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