На круглосуточный режим работы перешли хабаровские дорожники
В первую очередь чистят трассы, по которым ездят автобусы и троллейбусы.
В первую очередь чистят трассы, по которым ездят автобусы и троллейбусы.
Чтобы справиться с последствиями снегопада, который обрушился на Хабаровск, дорожники работают круглые сутки. В ночь на понедельник расчисткой автомагистралей занимались колонны, в составе которых была 21 единица дорожной техники, а с утра на дорогах города работало уже 68 машин — грейдеров, бульдозеров и самосвалов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Как рассказали в управлении дорог и внешнего благоустройства, в первую очередь снег убирают с магистралей, по которым ездит общественный транспорт. Для борьбы с гололедом дороги посыпают
Между тем метель в Хабаровске продолжается. Синоптики Хабаровского гидрометцентра ожидают, что снегопад прекратится завтра, 12 декабря: циклон сместится на восток, к Татарскому проливу.