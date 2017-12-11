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09:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Катангского района жалуются главному полицейскому региона на голод

Группа жителей Катангского района направила начальнику ГУ МВД по Иркутской области Андрею Калищуку обращение с жалобой на долгое отсутствие в населённых пунктах продуктов первой необходимости.

Источник: Агентство «Москва»

Они просят проверить, как районная власть распорядилась региональными деньгами, выделенными на завоз продуктов. Об этом «Байкал Инфо» стало известно 11 декабря 2017 года из копии письма, которую передали в редакцию.

«В настоящее время во всех магазинах отсутствуют мясные и рыбные консервы, мука, сахар, соль, крупы, макаронные изделия, растительное и сливочное масло, овощи-фрукты, молочные изделия, — говорится в письме. — Уже больше месяца мы вынуждены заказывать продукты из Иркутска и Киренска и провозить их в багаже пассажиров, летящих к нам авиатранспортом… В первую очередь страдают дети, которые лишены полноценного питания». Районная газета «Правда Севера» сообщает, что коммерсанты завозят продукты партиями на самолёте, люди занимают очередь в магазины, стоят на морозе по несколько часов, даже случаются драки.

Местные жители напоминают, что при этом в районе есть коммерсанты, которые пользуются субсидией из бюджета Иркутской области на возмещение части транспортных расходов на завод продовольствия. В обращении граждане отмечают, что контролировать завоз продуктов должна районная администрация, которая «сообщила нам, что все продукты питания первой необходимости были завезены к нам в полном объёме, а их нехватка вызвана возросшим спросом населения ввиду искусственно вызванного ажиотажа». Люди недоумевают, как это возможно, если население района не растёт и впрок продуктами никто не запасался.

Люди предполагают, что из-за отсутствия контроля недобросовестные коммерсанты, используя субсидию, завозили продукты не с фиксированной для населения ценой, а другие — более дорогие. «А в результате всего этого и случился самый настоящий голод в нашем селе», — пишут жители района, добавляя, что зимний путь для машин, чтобы завезти еду, проложат только во второй половине декабря.

Катангцы просят полицию Иркутской области проверить, как использовались деньги из областного бюджета, выделенные для завоза продуктов.

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