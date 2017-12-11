Жители Катангского района жалуются главному полицейскому региона на голод

Источник: Агентство «Москва»

Они просят проверить, как районная власть распорядилась региональными деньгами, выделенными на завоз продуктов. Об этом «Байкал Инфо» стало известно 11 декабря 2017 года из копии письма, которую передали в редакцию.

«В настоящее время во всех магазинах отсутствуют мясные и рыбные консервы, мука, сахар, соль, крупы, макаронные изделия, растительное и сливочное масло, овощи-фрукты, молочные изделия, — говорится в письме. — Уже больше месяца мы вынуждены заказывать продукты из Иркутска и Киренска и провозить их в багаже пассажиров, летящих к нам авиатранспортом… В первую очередь страдают дети, которые лишены полноценного питания». Районная газета «Правда Севера» сообщает, что коммерсанты завозят продукты партиями на самолёте, люди занимают очередь в магазины, стоят на морозе по несколько часов, даже случаются драки.

Местные жители напоминают, что при этом в районе есть коммерсанты, которые пользуются субсидией из бюджета Иркутской области на возмещение части транспортных расходов на завод продовольствия. В обращении граждане отмечают, что контролировать завоз продуктов должна районная администрация, которая «сообщила нам, что все продукты питания первой необходимости были завезены к нам в полном объёме, а их нехватка вызвана возросшим спросом населения ввиду искусственно вызванного ажиотажа». Люди недоумевают, как это возможно, если население района не растёт и впрок продуктами никто не запасался.

Люди предполагают, что из-за отсутствия контроля недобросовестные коммерсанты, используя субсидию, завозили продукты не с фиксированной для населения ценой, а другие — более дорогие. «А в результате всего этого и случился самый настоящий голод в нашем селе», — пишут жители района, добавляя, что зимний путь для машин, чтобы завезти еду, проложат только во второй половине декабря.