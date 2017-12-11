Житель Советска пытался ввезти в регион 213 кг польских овощей

Во время досмотра таможенники обнаружили в машине незадекларированную продукцию, в том числе санкционную. Мужчина транспортировал 213 килограммов цветной капусты, салата, редиса, шпината, корня сельдерея, цукини и других овощей.

«Владелец товара сообщил, что купил всю продукцию на рынке в Польше для личного пользования», — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областной таможни.