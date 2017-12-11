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11:20 (мск), источник: Калининград.Ru

Житель Советска пытался ввезти в регион 213 кг польских овощей

Житель Советска пытался ввезти в Калининградскую область партию незадекларированных овощей. Уроженец Узбекистана следовал на автомобиле «Фольксваген Туран».

Во время досмотра таможенники обнаружили в машине незадекларированную продукцию, в том числе санкционную. Мужчина транспортировал 213 килограммов цветной капусты, салата, редиса, шпината, корня сельдерея, цукини и других овощей.

«Владелец товара сообщил, что купил всю продукцию на рынке в Польше для личного пользования», — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областной таможни.

В результате 67 килограммов продукции уничтожили, остальную вернули в Литву. В отношении жителя области возбудили два дела об административных правонарушениях по статьям «Недекларирование товара» и «Нарушение установленных запретов и ограничений».

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