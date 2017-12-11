Список улиц Кишинева, где в понедельник не будет ни воды, ни света

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Публикуем список улиц, где сегодня возможны плановые отключения воды и электроэнергии.

Итак, электроэнергии сегодня не будет по следующим адресам.

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Центр:



— ул. А. Бернардацци 1, А. Матеевич 1−39, 2−38, Арменяскэ 1, 2, А. Крихан 3, 2/3, 9/1, М. Когэлничану 36, Тигина 5, 7, 9, 11, 13, В. Александри 12−24, 74, 41−69 — в период с 09:00 — 17:00

Рышкановка:



— ул. Лунчий 2, 2/1, 2A, 2B, 2C, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 16, 20, 20A, 7, Пьетрэрией 13A, Каля Мошилор 15- в период с 09:00 — 17:00



Буюканы:



— ул. Б. Лэутару 1−19, 35, 41, 2−16, Примэверий 44, 36−48, Штефан Няга 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, В. Белинский 32/1- в период с 09:00 — 17:00



— ул. Буюкань 2, 6, 13A, Киприан Порумбеску 1−31, 2−18, Ион Некулче 3, М. Тэнасе 1−17, 2−22, Примэверий 25, Штефан Няга 5, 7, 9, 11, В. Лупу 8, 16/1, В. Белинский 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 — в период с 8:30 — 17:00



— ул. 27 марта 3, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, Каля Ешилор 15, 19/2, 21, Кэлэрашь 78, Друмул Кручий 31, 9001, Трушень 1, 3A, 8, 10, Тэрыний 7−61, 8−60 — в период с 09:00 — 17:00.

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022−43−11−11.

Также с 9.30 до 17.00 из-за возможного отключения электроэнергии водоснабжения не будет в пригороде Гидигич.

Речь идет о следующих улицах пригорода: Грибов, Комуна дин Парис, И. Солтыс, Б. Главан, Штефан чел Маре ши Сфынт.