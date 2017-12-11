Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA санкциями
Татуировка американца привела врачей в замешательство
СМИ: цены на машины могут вырасти на 10-17% из-за планов властей
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Дэйзи Ридли и София Вергара блистали на красной дорожке (фото)
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018 «трещит по швам» — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12Лесные пожары в Калифорнии
11:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону пассажир на ходу «катапультировался» из такси

В социальной сети ростовчане обсуждают курьезное видео, снятое в ночь на 11 декабря.

В объектив камеры авторегистратора попала машина такси, ехавшая по улице. Неожиданно дверь автомобиля открылась, и с пассажирского сидения кувырком выскочил мужчина. Сделав переворот на асфальте, он как ни в чем не бывало встал и пошел себе дальше, а транспортное средство даже не остановилось.

Комментаторы ролика отметили также, что такси проехало перекресток на красный сигнал светофора. Ростовчане гадают: это пассажир сам выпрыгнул из машины, чтобы не платить за проезд, или водитель вытолкал его, не желая везти дальше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, как в Ростове-на-Дону прямо на дороге подрались таксист с пистолетом и водитель «ГАЗели» с монтировкой. Выстрела не последовало — первый участник потасовки просто отобрал рабочий инструмент у второго.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На Камчатке самолет разметал по аэродрому посылки «Почты России»
В самолете "Махачкала-Москва" скончался пассажир
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
США, Япония и Южная Корея начали совместные военные учения
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Эксперты рассказали о зарплатах ниже нормы у половины врачей
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Утильсбор на машины может резко вырасти
Россия защитит независимость астероидов
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
«Нереальных просьб не бывает»: интервью с Дедом Морозом В Великом Устюге, в сказочном лесу, среди снегов и вековых елей живет главный волшебник страны – Дед Мороз. В резиденции кипит работа: вместе с помощниками он отвечает на письма детей, пакует подарки, исполняет желания. У настоящего волшебника накануне Нового года дел невпроворот, но для проекта «Дети Mail.Ru» Дедушка Мороз нашел время и ответил на наши вопросы. 
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь