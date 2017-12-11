В Ростове-на-Дону пассажир на ходу «катапультировался» из такси
В социальной сети ростовчане обсуждают курьезное видео, снятое в ночь на 11 декабря.
В социальной сети ростовчане обсуждают курьезное видео, снятое в ночь на 11 декабря.
В объектив камеры авторегистратора попала машина такси, ехавшая по улице. Неожиданно дверь автомобиля открылась, и с пассажирского сидения кувырком выскочил мужчина. Сделав переворот на асфальте, он как ни в чем не бывало встал и пошел себе дальше, а транспортное средство даже не остановилось.
Комментаторы ролика отметили также, что такси проехало перекресток на красный сигнал светофора. Ростовчане гадают: это пассажир сам выпрыгнул из машины, чтобы не платить за проезд, или водитель вытолкал его, не желая везти дальше.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, как в