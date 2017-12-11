В Крыму появится своя «творческая Мекка», заявил глава корпорации развития

«Мы взяли за основу территорию вокруг дома-музея Волошина, которая находилась в полной стагнации, и решили придать ей новую жизненную силу. Речь идет о восьми гектарах земли, на которых есть объекты капительного строительства. Сроки реализации проекта намечены в ближайшие четыре года», — сказал Морозов в интервью РИА Новости.
По его словам, после преобразований эта площадка станет местом, где сможет на протяжении всего года собираться и останавливаться творческая интеллигенция со всей России.
«Проект призван превратить Крым в своеобразную творческую Мекку», — подчеркнул Морозов.