В Крыму появится своя «творческая Мекка», заявил глава корпорации развития

«Мы взяли за основу территорию вокруг дома-музея Волошина, которая находилась в полной стагнации, и решили придать ей новую жизненную силу. Речь идет о восьми гектарах земли, на которых есть объекты капительного строительства. Сроки реализации проекта намечены в ближайшие четыре года», — сказал Морозов в интервью РИА Новости.