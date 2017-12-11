Участок автодороги Партизанское — Мина закрыт

Источник: НИА Красноярск

Причиной ограничения движения стало частичное подтопление проезжей части из-за выхода из берегов реки Мана. Уровень воды на дороге достигает от 10 до 40 см, рассказали в пресс-службе краевой полиции.

В настоящее время из-за подтопления участка автодороги транспортное сообщение с 5 населенными пунктами (п. Кой, п. Мина, п. Кутурчин, п. Хабайдак, п. Мана) осуществляется через Манский район по автодороге п. Кускун — Нарва — Чистые Ключи. Движение по данному участку дороги закрыто движения для всех транспортных средств, выставлена дорожно-знаковая информация.