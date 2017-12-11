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11:03 (мск), источник: НИА Красноярск

Участок автодороги Партизанское — Мина закрыт

В Партизанском районе участок автодороги Партизанское — Мина с 49-го по 60-й километр закрыт для движения транспорта.

Источник: НИА Красноярск

Причиной ограничения движения стало частичное подтопление проезжей части из-за выхода из берегов реки Мана. Уровень воды на дороге достигает от 10 до 40 см, рассказали в пресс-службе краевой полиции.

В настоящее время из-за подтопления участка автодороги транспортное сообщение с 5 населенными пунктами (п. Кой, п. Мина, п. Кутурчин, п. Хабайдак, п. Мана) осуществляется через Манский район по автодороге п. Кускун — Нарва — Чистые Ключи. Движение по данному участку дороги закрыто движения для всех транспортных средств, выставлена дорожно-знаковая информация.

Движение транспорта будет восстановлено после спада воды. Госавтоинспекция Уярского района обращает внимание участников дорожного движения на необходимость учитывать сложившуюся ситуацию и не планировать в ближайшее время маршрут движения по автодороге Партизанское — Мина.

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