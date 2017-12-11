Участок автодороги Партизанское — Мина закрыт
В Партизанском районе участок автодороги Партизанское — Мина с 49-го по 60-й километр закрыт для движения транспорта.
В Партизанском районе участок автодороги Партизанское — Мина с 49-го по 60-й километр закрыт для движения транспорта.
Причиной ограничения движения стало частичное подтопление проезжей части
В настоящее время
Движение транспорта будет восстановлено после спада воды. Госавтоинспекция Уярского района обращает внимание участников дорожного движения на необходимость учитывать сложившуюся ситуацию и не планировать в ближайшее время маршрут движения по автодороге Партизанское — Мина.