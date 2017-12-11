Станислав Истомин назначен главным тренером БК «Иркут»
Бывший «рулевой» Александр Лукин остался в клубе в должности старшего тренера.
Бывший «рулевой» Александр Лукин остался в клубе в должности старшего тренера.
Изменения произошли в тренерском штабе баскетбольного клуба «Иркут». Главным тренером команды назначен Станислав Истомин, до этого являвшийся старшим тренером. Александр Лукин, занимавший пост главного тренера, остался в клубе на должности старшего тренера. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Напомним, что сегодня, 11 декабря, баскетболисты «Иркута» сразятся с командой «МБА» из Москвы на домашнем паркете ДС «Труд». ￼Начало игры в 19.00.
«По итогам прошлого сезона “МБА” стала шестой командой мужской Суперлиги-1. На данный момент москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице дивизиона (16 игр, шесть побед). “Иркут” находится на 11-й строчке “турнирки”, проведя с начала чемпионата 15 матчей и выиграв пять», — говорится в сообщении.
Самым забивающим в «МБА» является Алексей
Отметим также, что баскетболисты «МБА» в Иркутске за всю историю выступлений в Суперлиге, то есть с 2014 года, не выигрывали ни разу.