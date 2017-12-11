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11:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Станислав Истомин назначен главным тренером БК «Иркут»

Бывший «рулевой» Александр Лукин остался в клубе в должности старшего тренера.

Изменения произошли в тренерском штабе баскетбольного клуба «Иркут». Главным тренером команды назначен Станислав Истомин, до этого являвшийся старшим тренером. Александр Лукин, занимавший пост главного тренера, остался в клубе на должности старшего тренера. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе БК «Иркут».

Напомним, что сегодня, 11 декабря, баскетболисты «Иркута» сразятся с командой «МБА» из Москвы на домашнем паркете ДС «Труд». ￼Начало игры в 19.00.

«По итогам прошлого сезона “МБА” стала шестой командой мужской Суперлиги-1. На данный момент москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице дивизиона (16 игр, шесть побед). “Иркут” находится на 11-й строчке “турнирки”, проведя с начала чемпионата 15 матчей и выиграв пять», — говорится в сообщении.

Самым забивающим в «МБА» является Алексей Кузнецов-старший (в среднем 13,9 очков за матч). В тройке лидеров по очкам также Дмитрий Коршаков (12,9) и Павел Афанасьев (12,3). Коршаков — самый результативный по подборам (6,4). А Кузнецов-старший лидирует в составе соперников по блокшотам (0,9). Андрей Сопин в «МБА» лучший по передачам (5,7) и перехватам (3,1), на сегодня он третий и второй (соответственно) в рейтинге баскетболистов Суперлиги-1 по этим игровым показателям.

Отметим также, что баскетболисты «МБА» в Иркутске за всю историю выступлений в Суперлиге, то есть с 2014 года, не выигрывали ни разу.

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