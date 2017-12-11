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11:14 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске Восточное шоссе станет более свободным для транспорта

Дорожники установят там знаки для запрета парковки на обочине.

Источник: РИА "Новости"

В дальневосточной столице решили запретить остановку машин на обочинах на Восточном шоссе. Так в мэрии отреагировали на жалобы местных жителей, которые не могли проехать по магистрали из-за припаркованных автомобилей.

Знаки, которые запрещают остановку транспорта, появятся в районе остановок «Красный Яр» и «Уницентр «Тамара» рядом с бизнес-центром «Золотые башни». Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, решение вызвано многочисленными обращениями горожан. Машины, оставленные на обочинах, не только мешают движению остальных, но и становятся причиной ДТП. Специалисты МУП НПЦ «Организации дорожного движения» совместно с коллегами из управления дорог и внешнего благоустройства городской мэрии, изучив обстановку, разработали транспортную схему для участка.

«Всего на участке трассы Восточное шоссе будет установлено пять знаков “Остановка запрещена”: три — с одной стороны, два — по направлению к центру, с другой стороны. Они будут сопровождаться информационными табличками “Ведётся фото- видеофиксация” и “Работает эвакуатор”. Водители, которые нарушат правила, получат постановление по почте, либо транспортное средство отбуксируют на штраф-площадку», — рассказал главный специалист отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Николай Жираков.

Изменения уже согласовали с городским ОГИББД. Новые знаки в районе остановок «Красный Яр» и «Уницентр «Тамара» появятся через 20 дней.

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