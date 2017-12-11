В Хабаровске Восточное шоссе станет более свободным для транспорта
Дорожники установят там знаки для запрета парковки на обочине.
Дорожники установят там знаки для запрета парковки на обочине.
В дальневосточной столице решили запретить остановку машин на обочинах на Восточном шоссе. Так в мэрии отреагировали на жалобы местных жителей, которые не могли проехать по магистрали
Знаки, которые запрещают остановку транспорта, появятся в районе остановок «Красный Яр» и «Уницентр «Тамара» рядом с
«Всего на участке трассы Восточное шоссе будет установлено пять знаков “Остановка запрещена”: три — с одной стороны, два — по направлению к центру, с другой стороны. Они будут сопровождаться информационными табличками “Ведётся фото- видеофиксация” и “Работает эвакуатор”. Водители, которые нарушат правила, получат постановление по почте, либо транспортное средство отбуксируют на штраф-площадку», — рассказал главный специалист отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Николай Жираков.
Изменения уже согласовали с городским ОГИББД. Новые знаки в районе остановок «Красный Яр» и «Уницентр «Тамара» появятся через 20 дней.