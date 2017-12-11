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11:17 (мск), источник: Baikal-info.ru

Расписание билетных касс изменилось на станциях ВСЖД

Режим работы пригородных билетных касс изменился на Восточно-Сибирской железной дороге с 10 декабря 2017 года в связи с вводом нового графика движения пригородных поездов.

Источник: Агентство «Москва»

Изменения коснулись станций Улан-Удэ, Вихоревка, а также почти всех станций на участке от Слюдянки до Черемхово. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры могли заблаговременно приобрести билеты на электропоезда.

Напомним, билет на пригородный электропоезд сейчас можно приобрести за 10 дней до его отправления.

Подробно об изменениях времени работы пригородных билетных касс можно узнать на сайте Байкальской пригородной пассажирской компании. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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