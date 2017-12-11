Расписание билетных касс изменилось на станциях ВСЖД

Источник: Агентство «Москва»

Изменения коснулись станций Улан-Удэ, Вихоревка, а также почти всех станций на участке от Слюдянки до Черемхово. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры могли заблаговременно приобрести билеты на электропоезда.

Напомним, билет на пригородный электропоезд сейчас можно приобрести за 10 дней до его отправления.