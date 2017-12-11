Расписание билетных касс изменилось на станциях ВСЖД
Режим работы пригородных билетных касс изменился на
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Режим работы пригородных билетных касс изменился на
Изменения коснулись станций
Напомним, билет на пригородный электропоезд сейчас можно приобрести за 10 дней до его отправления.
Подробно об изменениях времени работы пригородных билетных касс можно узнать на сайте Байкальской пригородной пассажирской компании. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».