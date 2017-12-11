В метро Самары теперь можно оплачивать проезд смартфоном и «умными» часами
В июне этого года самарский метрополитен запустил проект по безналичной оплате бесконтактными картами, а теперь к ним добавились смартфоны и «умные» часы.
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В июне этого года самарский метрополитен запустил проект по безналичной оплате бесконтактными картами, а теперь к ним добавились смартфоны и «умные» часы.
Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Оплатить проезд бесконтактным способом можно на турникетах со специальными наклейками.