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12:27 (мск), источник: Pro Город Самара

В метро Самары теперь можно оплачивать проезд смартфоном и «умными» часами

В июне этого года самарский метрополитен запустил проект по безналичной оплате бесконтактными картами, а теперь к ним добавились смартфоны и «умные» часы.

Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Оплатить проезд бесконтактным способом можно на турникетах со специальными наклейками.

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