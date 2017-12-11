Красноярские школьники предложили топить айсберги для получения воды
В Иркутске на фестивале робототехники «РобоСиб-2017» ученики красноярской школы № 149 представили уникальный проект по переработке айсбергов в питьевую воду.
В Иркутске на фестивале робототехники «РобоСиб-2017» ученики красноярской школы № 149 представили уникальный проект по переработке айсбергов в питьевую воду.
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Также одной из лучших разработок на чемпионате был признан проект автономной гидропонной установки. Изобретение поможет выращивать растения в экстремальных условиях на неплодородной почве. Конструкция уже прошла испытания, с её помощью ребята вырастили горох. Всего за победу в 10 направлениях боролись 195 команд. В мероприятии приняли участие 45 учеников красноярской школы № 149. Ребята заняли 11 призовых мест, причём в направлении FLL «Игра» команда «Winners» стала абсолютным победителем, заняв весь пьедестал почёта. Теперь школьники могут отправиться на европейский и мировой чемпионаты по робототехнике, а в июне поехать в Китай на азиатские соревнования.