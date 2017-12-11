Красноярские школьники предложили топить айсберги для получения воды

Как сообщает пресс-служба городской администрации, школьники выступили в номинации «Самый инновационный подход». Изобретение представляет собой танкер, который будет откалывать кусок айсберга, загружать его в хранилище и транспортировать до пункта назначения. После этого механизм будет топить лёд и перерабатывать его в чистую питьевую воду. По задумке ребят, такая конструкция поможет решить проблему дефицита питьевой воды в ближайшем будущем. «На чемпионате участникам было предложено изучить проблемы, связанные с водными ресурсами. Школьники, например, готовили презентации своих исследований на тему гидродинамики и разработали роботов, которые смогут оптимизировать процессы добычи, очистки, транспортировки воды», — рассказал о фестивале тренер красноярских команд Максим Турушев.