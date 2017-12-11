Трутнев запустил «Дальневосточный экспресс» в метро Москвы
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Отдельные вагоны состава посвящены каждому из регионов Дальнего Востока. Пассажиры экспресса смогут ознакомиться с информацией о туристическом потенциале, гастрономических традициях и
«Мы хотим, чтобы больше жителей столицы нашей родины, больше жителей России знали о Дальнем Востоке, что он стремительно развивается. Регион развивается темпами примерно в два раза выше среднероссийских четыре последних года. Там появляются тысячи новых рабочих мест, строятся новые предприятия», — сказал Трутнев.
Я хочу, чтобы люди знали, что это прекрасный край, что там можно найти работу, посмотрели на красивые фотографии. Заходя в вагон, человек будет смотреть по сторонам и задастся вопросом, не съездить, не посмотреть ли все вживую.
По информации Московского метрополитена, за время курсирования поезд перевезет более миллиона человек. Пуск состава, который будет работать на
«Открылась ярмарка Дальнего Востока, 45 тысяч человек посетили эту ярмарку за выходные. Очень приятен такой интерес москвичей к Дальнему Востоку», — сказал глава Минвостокразвития Александр Галушка.
Он добавил, что, возможно, проведение Дней Дальнего Востока в Москве вызовет желание у