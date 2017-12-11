Трутнев запустил «Дальневосточный экспресс» в метро Москвы

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Отдельные вагоны состава посвящены каждому из регионов Дальнего Востока. Пассажиры экспресса смогут ознакомиться с информацией о туристическом потенциале, гастрономических традициях и социально-экономическом развитии регионов, а также узнают о программе «дальневосточный гектар» и мерах государственной поддержки владельцев таких земельных участков.

«Мы хотим, чтобы больше жителей столицы нашей родины, больше жителей России знали о Дальнем Востоке, что он стремительно развивается. Регион развивается темпами примерно в два раза выше среднероссийских четыре последних года. Там появляются тысячи новых рабочих мест, строятся новые предприятия», — сказал Трутнев.

Я хочу, чтобы люди знали, что это прекрасный край, что там можно найти работу, посмотрели на красивые фотографии. Заходя в вагон, человек будет смотреть по сторонам и задастся вопросом, не съездить, не посмотреть ли все вживую. Юрий Трутнев Вице-премьер — полпред президента России в ДФО

По информации Московского метрополитена, за время курсирования поезд перевезет более миллиона человек. Пуск состава, который будет работать на Таганско-Краснопресненской линии в течение двух месяцев, приурочен к проведению Дней Дальнего Востока в Москве.

Этот комплекс мероприятий впервые проходит в столице с 8 по 16 декабря. В списке мероприятий — ярмарка, где можно продегустировать и приобрести продукцию дальневосточных производителей.

«Открылась ярмарка Дальнего Востока, 45 тысяч человек посетили эту ярмарку за выходные. Очень приятен такой интерес москвичей к Дальнему Востоку», — сказал глава Минвостокразвития Александр Галушка.