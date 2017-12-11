Тайная жизнь автомобиля или ошибка ГИБДД? Почему иркутянину приходят штрафы на «двойника» его машины

Источник: Вести Иркутск

Машина иркутянина Алексея Цемаховича стоит на приколе в гараже длительное время. За железной дверью и тремя замками. У иномарки неисправности в коробке передач. Пока на ремонт у многодетного отца нет денег. Но, несмотря на то, что на «Тойоте» никто не ездит, на машину владельцу приходят штрафы из ГИБДД.

— Проехал на запрещающий сигнал светофора. Ну и выписан штраф размером в 1000 рублей. Там фотография машины похожей на мою. Она действительно тоже «Виш», — говорит водитель «Тойоты» Александр Цемахович.

Судя по этим письмам «счастья», владелец «нахулиганил» в столице соседнего региона — городе Улан-Удэ. Все бы ничего, но, как утверждает Алексей Цемахович, там он не был. А штрафы оттуда получает регулярно. Номера у машины нарушителя точно такие, же как и у него. Да и внешне она почти полный двойник. Обеспокоенный иркутянин позвонил в полицию Бурятии. Вот отрывок из разговора.

Дело в том что я ни разу в Улан-Удэ не был. На фотографии не моя машина. Там ошибка в марке или номере? Номер мой, марка моя.

Для того чтобы разобраться в ситуации, там посоветовали обратиться с заявлением в ГИБДД по месту жительства и предоставить документы на машину. Алексей так и поступил. Сейчас идет проверка. Если она подтвердит слова иркутянина, то машина-близнец будет объявлена в розыск. А нарушителю, который подделал номера, грозит уголовное наказание. За год в Прибайкалье таких было задержано немало.

— За текущий 2017 год сотрудниками госавтоинспекции на территории Иркутской области за подобные нарушения были привлечены к ответственности 113 водителей, — говорит руководитель группы пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области Светлана Роднина.