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11:26 (мск), источник: Вести Иркутск

Тайная жизнь автомобиля или ошибка ГИБДД? Почему иркутянину приходят штрафы на «двойника» его машины

Иркутский водитель правил не нарушал, но уже собрал стопку «писем счастья». Автомобиль, который давно не на ходу, практически не отличить от того, что игнорирует светофоры и набирает запрещённую скорость.

Источник: Вести Иркутск

Машина иркутянина Алексея Цемаховича стоит на приколе в гараже длительное время. За железной дверью и тремя замками. У иномарки неисправности в коробке передач. Пока на ремонт у многодетного отца нет денег. Но, несмотря на то, что на «Тойоте» никто не ездит, на машину владельцу приходят штрафы из ГИБДД.

— Проехал на запрещающий сигнал светофора. Ну и выписан штраф размером в 1000 рублей. Там фотография машины похожей на мою. Она действительно тоже «Виш», — говорит водитель «Тойоты» Александр Цемахович.

Судя по этим письмам «счастья», владелец «нахулиганил» в столице соседнего региона — городе Улан-Удэ. Все бы ничего, но, как утверждает Алексей Цемахович, там он не был. А штрафы оттуда получает регулярно. Номера у машины нарушителя точно такие, же как и у него. Да и внешне она почти полный двойник. Обеспокоенный иркутянин позвонил в полицию Бурятии. Вот отрывок из разговора.

Дело в том что я ни разу в Улан-Удэ не был. На фотографии не моя машина. Там ошибка в марке или номере? Номер мой, марка моя.
Для того чтобы разобраться в ситуации, там посоветовали обратиться с заявлением в ГИБДД по месту жительства и предоставить документы на машину. Алексей так и поступил. Сейчас идет проверка. Если она подтвердит слова иркутянина, то машина-близнец будет объявлена в розыск. А нарушителю, который подделал номера, грозит уголовное наказание. За год в Прибайкалье таких было задержано немало.

— За текущий 2017 год сотрудниками госавтоинспекции на территории Иркутской области за подобные нарушения были привлечены к ответственности 113 водителей, — говорит руководитель группы пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области Светлана Роднина.

Кстати, штраф за нарушителя Алексею Цемаховичу платить не придётся.

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