Цены на продукты питания в Красноярском крае за ноябрь снизились на 0,2%

Потребительские цены в Красноярском крае за месяц не изменились, инфляция составила 1,1%, сообщили в Красноярскстате.

Цены на продовольственные товары за ноябрь снизились на 0,2%. Стоимость минимального набора продуктов на одного человека составила 4213 рублей, это на 1,2% больше, чем в начале года.