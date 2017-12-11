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11:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

Цены на продукты питания в Красноярском крае за ноябрь снизились на 0,2%

За год инфляция составила 4,2%

Источник: РИА "Новости"

Потребительские цены в Красноярском крае за месяц не изменились, инфляция составила 1,1%, сообщили в Красноярскстате.

Цены на продовольственные товары за ноябрь снизились на 0,2%. Стоимость минимального набора продуктов на одного человека составила 4213 рублей, это на 1,2% больше, чем в начале года.

За год инфляция составила 4,2%.

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