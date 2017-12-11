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11:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В список субсидируемых попали более 30 сибирских авиамаршрутов

Росавиация опубликована список субсидируемых маршрутов.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Росавиация опубликовала список региональных рейсов, которые будут субсидированными в 2018 году — в Сибири таких оказалось порядка 30.

В целом в перечень вошли 108 направлений, 65 из них будут софинансироваться регионами. В программе примут участие авиакомпании «Аврора», «РусЛайн», «Аэросервис», «Якутия», «Ангара», «НордСтар», «Турухан», «Сибирь» (входит в группу S7), «ЮТэйр», «Ямал», «Нордавиа» и «Саратовские авиалинии».

С начала года авиакомпания S7 Airlines начнет выполнять субсидируемые рейсы из Новосибирска в Ноябрьск (Ямало-ненецкий автономный округ). Весной запустят субсидируемые рейсы в Надым и Когалым (Ямало-ненецкий автономный округ), Кызыл (Республика Тыва) и Белоярский (Ханты-Мансийский автономный округ), а с 1 июня — в Томск. 8 января и до конца года два раза в неделю авиакомпания «Турухан» получит субсидии на рейсы Стрежевой. С февраля авиакомпания «Норд Стар» запустит субсидируемые рейсы в Северо-Енисейск (Красноярский край), а с 1 марта авиакомпания «ЮТэйр» начнет выполнять субсидируемые рейсы из Новосибирска в Ханты-Мансийск.

Из Иркутска для пассажиров будет снижена стоимость на рейсы в Кодинск, Красный Чикой, Нерюнгри, Нижнеангарск, Олекминск, Полярный и Таксимо.

Из Красноярска субсидированные рейсы будут летать в Кызыл, Нерюнгри, Полярный, Сургут, Улан-Удэ, Усть-Кут и Читу.

Также в перечень вошли рейсы Казань — Томск, Томск — Надым, Хабаровск — Улан-Удэ, Якутск — Улан-Удэ и Якутск — Чита.

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