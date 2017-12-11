В МЧС назвали опасные для рыбаков водоемы, на которые может обрушиться лед

— Помогите! Я не могу выбраться! — у «отважного» рыбака, который провалился под лед, силы были на исходе. Пьяный мужчина провалился под лед в озере рядом с аэропортом «Кольцово» в 30 метрах от берега. А счастье тонувшего рядом оказался повар местного отеля, который вытащил нерадивого рыбака из воды. Но спасатели не перестают бить тревогу. Ведь все новые и новые смельчаки выходят на хрупкую кромку льда в надежде порыбачить. Специально для этого спасатели подготовили для уральцев список мест, куда категорически запрещается вступать.

«ИЗБЕГАЙТЕ РЕК И ВОДОХРАНИЛИЩ».

— Достаточно теплое начало зимы и снежная погода не позволяет льду окрепнуть, — объясняют в ГУ МЧС по Свердловской области. — В местах традиционного массового лова рыбы толщина льда колеблется от 5 до 20 сантиметров. А выпавший снег не дает рыбакам разглядеть, в каком состоянии ледовое полотно, достаточно ли оно целостное и надежное.

Спасатели объясняют, что рыбакам стоит повременить с выходом на лед на реках и водохранилищах. Там проточная вода, а значит, кромка может обрушиться в любой момент. Это стоит помнить обо всех реках региона. А вот список водохранилищ, куда пока не стоит выходить ни в коем случае.

— Опасными являются Среднеуральское, Белоярское, Рефтинское и Волчихинское водохранилища, — рассказывают спасатели. — Из-за снега рыбаки вполне могут не заметить тонкий лед.

«РЫБАЧИТЬ МОЖНО НА ОЗЕРАХ И ПРУДАХ».

Безопасно рыбачить на сегодняшний день можно только на озерах, прудах и карьерах. Но терять бдительность там тоже не стоит.

— Нужно быть крайне внимательными при выборе места отдыха и зимней рыбалки, помнить, что бурение большого количества лунок близко друг от друга и массовое скопление людей на одном месте опасны, — предупреждают в МЧС. — Отправляясь на рыбалку, обязательно нужно иметь при себе длинную прочную веревку, пешню (палку для проверки толщины льда), спасательный жилет.

Еще одно правило от МЧС для рыбаков. Если вы заметили, что снег вокруг стал мокрым, вступать на лед опасно. Лучше сразу вернуться на берег. Стоит также избегать места, где реки впадают в озера. Там бурное течение и лед очень хрупкий. Провалиться под воду также можно в местах, где много растительности и большие кучи снега. Как правило, там лед тоньше.

«НА РЫБАЛКУ ЛУЧШЕ БРАТЬ С СОБОЙ ДРУГА».

Спасатели рекомендуют в начале зимы не ходить на лед одному. Лучше всегда с собой взять друга, с которым можно не только весело провести время, но и доверить ему свое спасение. Для этого нужно взять длинную веревку.

— Был случай один из рыбаков достал двухметровую веревку. Ее может и не хватить, нормальная веревка должна быть в семь раз длиннее, ей нужно обвязать и того, кто тонет, и того, кто спасает — при этом к провалу нельзя подходить ближе, чем на 4 метра, — поясняет инспектор по безопасности на воде Свердловского отделения Всероссийского общества спасания на водах Денис Козлов.

И главное правило, когда идете по льду, прощупывайте свой путь палкой. Взрослым же стоит следить за тем, чтобы дети не играли вблизи водоемов.

«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД».

Правда, взять с собой друга на рыбалку можно не всегда. Поэтому, если вы оказались на льду одни, и провалились в воду, то стоит следовать простым правилам:

1) Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание, зовите помощь.

2) Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

3) Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед.

4) Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.