На зиму в Перми открыли пункт обогрева для бездомных
В палатке у центрального рынка можно получить горячее питание и медицинскую помощь.
В палатке у центрального рынка можно получить горячее питание и медицинскую помощь.
Пункт временного обогрева работает в Перми с 1 декабря в Перми. Мобильный центр необходимой социальной помощи для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации — это армейская палатка площадью 60 квадратных метров, где одновременно можно обогреть и накормить 60 человек.
«Все граждане, приходящие в палатку, получают горячее питание, теплую одежду, неотложную медицинскую помощь», — сообщает министерство социального развития Пермского края.
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За десять дней зимы необходимую помощь уже получили более 80 человек. Пункт временного обогрева будет работать до 28 февраля 2018 года на улице Подгорная (район центрального рынка).
Палатку ставят каждый год с 2012 года.