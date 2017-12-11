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11:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

На зиму в Перми открыли пункт обогрева для бездомных

В палатке у центрального рынка можно получить горячее питание и медицинскую помощь.

Источник: РИА "Новости"

Пункт временного обогрева работает в Перми с 1 декабря в Перми. Мобильный центр необходимой социальной помощи для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации — это армейская палатка площадью 60 квадратных метров, где одновременно можно обогреть и накормить 60 человек.

«Все граждане, приходящие в палатку, получают горячее питание, теплую одежду, неотложную медицинскую помощь», — сообщает министерство социального развития Пермского края.

В пресс-службе министерства поясняют, что пункт обогрева поможет сохранить здоровье и жизнь бездомным в холодное время года, снизит риск обморожений, а также поможет содействовать их дальнейшему жизнеустройству.

За десять дней зимы необходимую помощь уже получили более 80 человек. Пункт временного обогрева будет работать до 28 февраля 2018 года на улице Подгорная (район центрального рынка).

Палатку ставят каждый год с 2012 года.

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