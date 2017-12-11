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11:30 (мск), источник: Om1.ru

Большереченский зоопарк обменял двоих львят на крупного верблюда

Новый питомец прибыл в Омскую область на прошлой неделе — посетители зоопарка уже могут с ним познакомиться. Верблюд не прячется и гордо прохаживается перед гостями во всей красе.

В Большереченском зоопарке появились новые питомцы. Один из них — двугорбый верблюд Миша. Он прибыл из зоопарка Пензы, хотя родом из Челябинска. 5-летнего крупного красавца удалось обменять на двух львят, родившихся в Большереченском зоопарке в октябре у львицы Агнессы.

Еще троих детенышей львицы продали за 50 тысяч рублей каждого в тот же зоопарк Пензы, однако затем они могут отправиться в другие города. Содержание льва — дорогое удовольствие в прямом смысле этого слова, а вместе со львятами в Большереченском зоопарке их было восемь.

— В день каждому льву нужно около 15 килограммов мяса, содержать их, конечно, дороговато, — отмечает Наталья Болотова, начальник информационно-методического отдела.

В этом плане верблюды куда экономней, поскольку едят растительную пищу.

— Зимой он кушает сено, а так зерновые, фрукты, овощи, — поясняют в зоопарке.

Верблюда Мишу приобрели в пару к самке по имени Катя, она немного его старше. Еще в Большеречье живет верблюд Мейсон, но он уже «пенсионер» и потомства принести не может. В отличие от старичка Миша очень бодрый и активный верблюд с легким нравом.

Наталья Болотова, начальник информационно-методического отдела:

— Он хороший, озорной, добродушный, неагрессивный, носится, играет, как ребенок. Пожилой Мейсон в силу возраста больше отдыхает, непривычно было так наблюдать за Мишей. Он очень большой и красивый. Миша уже познакомился с Катей, они живут в соседних вольерах.

Сотрудники надеются, что Миша с Катей поладят, составят пару и произведут маленьких верблюжат. Миша уже разгуливает в своем вольере хозяином и совершенно не боится посетителей зоопарка, так что все желающие уже могут полюбоваться на красавца.

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