Официально: власти Ростова объяснили, почему многоквартирный дом на Портовой остался без тепла
На сайте администрации
На сайте администрации
Как поясняют чиновники, причиной всего стал отказ трансформаторной подстанции в Западном жилом массиве, где произошло штатное отключение системы энергоснабжения автоматической безоператорной котельной АО «Теплокоммунэнерго».
— Это повлекло завоздушивание магистральных и внутридомовых тепловых сетей, в том числе многоквартирного дома № 74 по ул. Портова, — говорится в информации. — Отметим: проблемы не связаны с проведением капитального ремонта.
Работа котельной восстановлена, а для нормализации теплоснабжения принято решение увеличить давление подаваемого теплоносителя. На данный момент управляющая компания уже закончила работы по регулировке систем отопления многоквартирного дома.
Как добавляют в администрации, сейчас отопление осуществляется в соответствии с нормативами.