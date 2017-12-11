Официально: власти Ростова объяснили, почему многоквартирный дом на Портовой остался без тепла

Как поясняют чиновники, причиной всего стал отказ трансформаторной подстанции в Западном жилом массиве, где произошло штатное отключение системы энергоснабжения автоматической безоператорной котельной АО «Теплокоммунэнерго».

— Это повлекло завоздушивание магистральных и внутридомовых тепловых сетей, в том числе многоквартирного дома № 74 по ул. Портова, — говорится в информации. — Отметим: проблемы не связаны с проведением капитального ремонта.

Работа котельной восстановлена, а для нормализации теплоснабжения принято решение увеличить давление подаваемого теплоносителя. На данный момент управляющая компания уже закончила работы по регулировке систем отопления многоквартирного дома.