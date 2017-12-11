Крымских пограничников дважды пытались подкупить 5 тыс рублей

Источник: РИА "Новости"

Один случай произошел в пункте пропуска «Армянск». Гражданка Украины, ехавшая из Киева в качестве пассажира в автомобиле Mercedes, предложила сотруднику ведомства 5 тыс рублей за то, чтобы ее пустили в Крым без документов на перевозимый груз.

Пограничник предупредил женщину о возможном уголовном преследовании за дачу взятки и рекомендовал ей оформить документы на товар.

Еще один случай произошел в пункте пропуска «Перекоп». Во время проверки документов гражданина одной из стран СНГ, который выезжал из России, было установлено, что он нарушил сроки нахождения на территории РФ. За оформление фиктивной миграционной карты иностарнец предложил 5 тыс рублей.