Волгоградцев приглашают на зимний благотворительный забег
Уже традиционный забег «Покорми четыре лапы» пройдет в Волгограде 16 декабря.
Уже традиционный забег «Покорми четыре лапы» пройдет в Волгограде 16 декабря.
Участники благотворительного мероприятия смогут помочь бездомных животным из приюта «Дино».
Забег пройдет на дистанции 5 километров. Участникам предлагается принести в качестве взноса корм для животных в любом количестве. Организаторы также сообщают, что все, кто чувствует в себе недостаточно сил для преодоления заявленной дистанции, смогут поддержать участников забега на финише и также внести свой вклад в поддержку приюта «Дино».
Старт забега в 9.00 от самолета «СУ-2» возле