Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шанс для России: Польша устала от Европы - СМИ
Татуировка американца привела врачей в замешательство
«Трагедия оборвала его жизнь»: погиб призер Олимпиады Потапов
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
«Платье убило фигуру»: поклонники о наряде Орбакайте
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Ева Лонгория появилась на публике в платье-комбинации
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
«Трагедия оборвала его жизнь»: погиб призер Олимпиады Потапов
Жена Саакашвили рассказала о планах Киева
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Задержание Михаила Саакашвили
12:31 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцев приглашают на зимний благотворительный забег

Уже традиционный забег «Покорми четыре лапы» пройдет в Волгограде 16 декабря.

Участники благотворительного мероприятия смогут помочь бездомных животным из приюта «Дино».

Забег пройдет на дистанции 5 километров. Участникам предлагается принести в качестве взноса корм для животных в любом количестве. Организаторы также сообщают, что все, кто чувствует в себе недостаточно сил для преодоления заявленной дистанции, смогут поддержать участников забега на финише и также внести свой вклад в поддержку приюта «Дино».

Старт забега в 9.00 от самолета «СУ-2» возле музея-панорамы «Сталинградская битва».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Руководители муниципалитетов отчитаются перед жителями о работе за год
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Легковые автомобили могут резко подорожать в 2018 году
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Зарплаты бюджетников вырастут на 4% с 1 января
Россия внесет в ООН проект о добыче ресурсов на астероидах
Спорт
«Спартак» в ожидании «Арсенала» или «Атлетико» 11 декабря в штаб-квартире УЕФА состоится церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы, в весеннюю часть которой вышли четыре российских клуба
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу Появились первые подробности нового проекта с популярной ведущей
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Наталья Подольская прокомментировала слухи о своей беременности Певица развеяла все домыслы поклонников.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь