Волгоградцев приглашают на зимний благотворительный забег

Забег пройдет на дистанции 5 километров. Участникам предлагается принести в качестве взноса корм для животных в любом количестве. Организаторы также сообщают, что все, кто чувствует в себе недостаточно сил для преодоления заявленной дистанции, смогут поддержать участников забега на финише и также внести свой вклад в поддержку приюта «Дино».