Источник: Аргументы и факты

Общественный транспорт возвращается на проспект Молодежный, на котором к 9 декабря завершена реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Автобусы № 15 теперь следуют от поселка Ивановка по ул. Восточной, Доскинскому шоссе, пр. Молодежному, ул. Краснодонцев, проспектам Ильича и Ленина до станции метро «Автозаводская». В обратном направлении — по проспектам Ленина и Ильича, ул. Красноуральской, пр. Молодежному, Доскинскому шоссе, ул. Восточной.

Автобусы № 54 двигаются от поселка Доскино по улицам Бахтина и Заслонова, Доскинскому шоссе, пр. Молодежному, ул. Краснодонцев, проспектам Ильича и Ленина до станции метро «Автозаводская». В обратном направлении — по проспектам Ленина и Ильича, ул. Красноуральской, пр. Молодежному, Доскинскому шоссе, улицам Заслонова и Бахтина.

Автобусы №№ 56 и 79 на участке от станции «Петряевка» до проспекта Ильича идут по пр. Молодежному и ул. Краснодонцев в обоих направлениях.

Автобусы №№ 58 и Т-37 на участке от станции «Петряевка» до улицы Краснодонцев в прямом направлении следуют по пр. Молодежному и ул. Краснодонцев, в обратном направлении — по пр. Ильича и ул. Красноуральской.

Автобусы № Т-59 на участке от 52 квартала до проспекта Ильича в прямом направлении ходят по пр. Молодежному и ул. Краснодонцев, в обратном направлении — по пр. Ильича и ул. Красноуральской.

Автобусы №№ Т-98 и Т-117 на участке от ул. Спутника до пр. Кирова идут по ул. Красноуральской, пр. Ильича, ул. Красных Партизан в обоих направлениях.

Новые остановки.

Отменяются остановочные пункты «Озеро» и «Предприятие» на пр. Молодежном.

На маршрутах №№ 15, 54, 56, 58, 79 и Т-37 вводится остановочный пункт «Трамвайное депо № 3» на пр. Молодежном в районе пересечения с улицей Карьерной.