«Покупка» экзамена в университете — это коррупция?

Накажут ли самого студента, если выяснится, что он себе оценки покупает? Куда можно обратиться, если преподаватель просит награду за хорошую оценку?
На вопрос ответила заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району СУ СК Кемерова Кристина Чистова. — Дача взятки — это тоже уголовное преступление. Этому посвящена ст. 291 Уголовного кодекса РФ. Наказанию подлежит человек, достигший 16 лет. То есть студент, который «покупает» экзамен, становится таким же преступником, как и его преподаватель, который берёт взятку. По части первой ст. 291 за дачу взятки максимальное наказание составляет до 2 лет лишения свободы, до 5 лет — по части 2 ст. 291. Учитывая, что сегодня не исключены случаи вымогательства взятки со стороны преподавателей, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, граждане могут лично обратиться в следственный отдел по Ленинскому району Кемерова (ул. Ноградская 8). Также у нас работает телефон доверия следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области